Квашеные огурцы с мукой на зиму – бабушкин рецепт заготовки

Квашеные огурцы. Фото: Скриншот YouTube @poradnuk

Приготовьте квашеные ферментированные огурцы с мукой по старинному бабушкиному рецепту, который проверен временем! Эта необычная технология придаст огурцам особый вкус и сделает их идеальной хрустящей закуской для зимнего стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Порадник.

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Вам понадобится (на трехлитровую банку):

огурцы;

зонтик укропа;

соль 3 ст. л;

чеснок;

хрен 1 лист;

мука 3 ст. л;

вода.

Способ приготовления

На помытых огурцах обрезаем кончики. В трехлитровую банку кладем соцветия укропа, лист хрена, чеснок.

Вымытые огурцы. Фото: Скриншот YouTube @poradnuk

Плотно выкладываем огурцы. К соли добавляем муку. Заливаем водой и хорошо перемешиваем.

Приготовление маринада. Фото: Скриншот YouTube @poradnuk

Готовую массу выливаем в банку. Доливаем вверх холодной водой. Совет: в течение следующих трех дней часто взбалтывать.

Огурцы в банке. Фото: Скриншот YouTube @poradnuk

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