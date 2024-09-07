Квашеные огурцы с мукой на зиму – бабушкин рецепт заготовки

Квашеные ферментированные огурцы с мукой на зиму по рецепту бабушки
Приготовьте квашеные ферментированные огурцы с мукой по старинному бабушкиному рецепту, который проверен временем! Эта необычная технология придаст огурцам особый вкус и сделает их идеальной хрустящей закуской для зимнего стола.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Порадник.
Вам понадобится (на трехлитровую банку):
- огурцы;
- зонтик укропа;
- соль 3 ст. л;
- чеснок;
- хрен 1 лист;
- мука 3 ст. л;
- вода.
Способ приготовления
На помытых огурцах обрезаем кончики. В трехлитровую банку кладем соцветия укропа, лист хрена, чеснок.
Плотно выкладываем огурцы. К соли добавляем муку. Заливаем водой и хорошо перемешиваем.
Готовую массу выливаем в банку. Доливаем вверх холодной водой. Совет: в течение следующих трех дней часто взбалтывать.
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