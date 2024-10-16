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Квашені огірки на зиму, які будуть зберігатися в будь-яких умовах

16 жовтня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Квашені огірки на зиму — покрокове приготування заготовки
Квашені огірки. Фото: Скриншот YouTube @AllaFershtynska
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете, щоб ваші огірки збереглися цілу зиму, незалежно від умов? Цей рецепт квашених огірків — саме те, що вам потрібно! Смачні, хрусткі та стійкі до зберігання, вони стануть чудовим доповненням до будь-якої страви. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Алла Ферштинська

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Вам знадобиться (на 3-х літрову банку):

  • огірки;
  • 3 ст ложки з гіркою кам'яної нейодованої солі;
  • 3 листочки чорної смородини;
  • 3 листочки вишні;
  • 3 листочки дуба;
  • 1 корінчик хрону;
  • парасолька кропу;
  • 5 зубців часнику. 

Спосіб приготування 

Залити огірки холодною криничною або відфільтрованою водою, закрити капроновою кришкою. Поставити в темне, прохолодне місце, бажано підставити посудину під банку, щоб збирати розсіл, який витікатиме під час бродіння.

як закатати квашені огірки
Огірки та сіль. Фото: Скриншот YouTube @AllaFershtynska

Якщо є холодний підвал, то процес простий: як тільки огірки вквасяться, зникне піна, а розсіл стане каламутним, їх можна перенести до підвалу з тією ж кришкою. Деякі господині тримають квашені огірки до двох тижнів у вентильованому прохолодному приміщенні, а потім переміщають у підвал. Чим холодніше місце зберігання, тим довше квасяться огірки.

як закатати солоні огірки
Огірки в банці. Фото: Скриншот YouTube @AllaFershtynska

Для тих, хто хоче закатати огірки металевими кришками на зиму, щоб вони добре зберігалися не тільки в підвалі, але й у квартирних умовах, малосольні огірки потрібно залити попередньо злитим та перекип'яченим розсолом. Трьохлітрові банки через 3-4 дні потрібно злити, прокип'ятити розсіл протягом 3-4 хвилин і знову залити огірки в банки, після чого закатати кришками.

як закатати ферментовані огірки
Квашені огірки. Фото: Скриншот YouTube @AllaFershtynska

Банки меншого об'єму (2 л, 1,5 л, 1 л) потребують подвійної заливки гарячим окропом. Через невеликий об'єм розсолу огірки не встигають добре прогрітися, а банки швидко охолоджуються. Таким чином квашені огірки чудово зберігатимуться навіть у квартирних умовах.

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