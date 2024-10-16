Квашеные огурцы на зиму – пошаговое приготовление заготовки

Квашенные огурцы на зиму, которые будут храниться в любых условиях
Хотите, чтобы ваши огурцы сохранились всю зиму независимо от условий? Этот рецепт квашеных огурцов — именно то, что вам нужно! Вкусные, хрустящие и устойчивые к хранению, они станут отличным дополнением к любому блюду.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Алла Ферштынская.
Вам понадобится (на 3-х литровую банку):
- огурцы;
- 3 ст ложки с горкой каменной нейодированной соли;
- 3 листика черной смородины;
- 3 листика вишни;
- 3 листика дуба;
- 1 корешок хрена;
- зонтик укропа;
- 5 зубцов чеснока.
Способ приготовления
Залить огурцы холодной колодезной или отфильтрованной водой, закрыть капроновой крышкой. Поставить в темное, прохладное место, желательно подставить сосуд под банку, чтобы собирать рассол, который вытекает во время брожения.
Если есть холодный подвал, то процесс прост: как только оква вквася, исчезнет пена, а рассол станет мутным, их можно перенести в подвал с той же крышкой. Некоторые хозяйки держат квашеные огурцы до двух недель в прохладном вентилируемом помещении, а затем перемещают в подвал. Чем холоднее место хранения, тем дольше квася огурцы.
Для тех, кто хочет закатать огурцы на зиму металлическими крышками, чтобы они хорошо хранились не только в подвале, но и в квартирных условиях, малосольные огурцы нужно залить предварительно слитым и перекипяченым рассолом. Трехлитровые банки через 3-4 дня нужно слить, прокипятить рассол в течение 3-4 минут и снова залить огурцы в банки, после чего закатать крышками.
Банки меньшего объема (2 л, 1,5 л, 1 л) нуждаются в двойной заливке горячим кипятком. Из-за небольшого объема рассола огурцы не успевают хорошо прогреться, а банки быстро охлаждаются. Таким образом, квашеные огурцы прекрасно будут храниться даже в квартирных условиях.
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