Квашеные огурцы на зиму – пошаговое приготовление заготовки

Квашеные огурцы. Фото: Скриншот YouTube @AllaFershtynska

Хотите, чтобы ваши огурцы сохранились всю зиму независимо от условий? Этот рецепт квашеных огурцов — именно то, что вам нужно! Вкусные, хрустящие и устойчивые к хранению, они станут отличным дополнением к любому блюду.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Алла Ферштынская.

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Вам понадобится (на 3-х литровую банку):

огурцы;

3 ст ложки с горкой каменной нейодированной соли;

3 листика черной смородины;

3 листика вишни;

3 листика дуба;

1 корешок хрена;

зонтик укропа;

5 зубцов чеснока.

Способ приготовления

Залить огурцы холодной колодезной или отфильтрованной водой, закрыть капроновой крышкой. Поставить в темное, прохладное место, желательно подставить сосуд под банку, чтобы собирать рассол, который вытекает во время брожения.

Огурцы и соль. Фото: Скриншот YouTube @AllaFershtynska

Если есть холодный подвал, то процесс прост: как только оква вквася, исчезнет пена, а рассол станет мутным, их можно перенести в подвал с той же крышкой. Некоторые хозяйки держат квашеные огурцы до двух недель в прохладном вентилируемом помещении, а затем перемещают в подвал. Чем холоднее место хранения, тем дольше квася огурцы.

Огурцы в банке. Фото: Скриншот YouTube @AllaFershtynska

Для тех, кто хочет закатать огурцы на зиму металлическими крышками, чтобы они хорошо хранились не только в подвале, но и в квартирных условиях, малосольные огурцы нужно залить предварительно слитым и перекипяченым рассолом. Трехлитровые банки через 3-4 дня нужно слить, прокипятить рассол в течение 3-4 минут и снова залить огурцы в банки, после чего закатать крышками.

Квашеные огурцы. Фото: Скриншот YouTube @AllaFershtynska

Банки меньшего объема (2 л, 1,5 л, 1 л) нуждаются в двойной заливке горячим кипятком. Из-за небольшого объема рассола огурцы не успевают хорошо прогреться, а банки быстро охлаждаются. Таким образом, квашеные огурцы прекрасно будут храниться даже в квартирных условиях.

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