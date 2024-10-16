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Квашенные огурцы на зиму, которые будут храниться в любых условиях

16 октября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Квашеные огурцы на зиму – пошаговое приготовление заготовки
Квашеные огурцы. Фото: Скриншот YouTube @AllaFershtynska
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите, чтобы ваши огурцы сохранились всю зиму независимо от условий? Этот рецепт квашеных огурцов — именно то, что вам нужно! Вкусные, хрустящие и устойчивые к хранению, они станут отличным дополнением к любому блюду.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Алла Ферштынская.

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Вам понадобится (на 3-х литровую банку):

  • огурцы;
  • 3 ст ложки с горкой каменной нейодированной соли;
  • 3 листика черной смородины;
  • 3 листика вишни;
  • 3 листика дуба;
  • 1 корешок хрена;
  • зонтик укропа;
  • 5 зубцов чеснока.

Способ приготовления

Залить огурцы холодной колодезной или отфильтрованной водой, закрыть капроновой крышкой. Поставить в темное, прохладное место, желательно подставить сосуд под банку, чтобы собирать рассол, который вытекает во время брожения.

как закатать квашеные огурцы
Огурцы и соль. Фото: Скриншот YouTube @AllaFershtynska

Если есть холодный подвал, то процесс прост: как только оква вквася, исчезнет пена, а рассол станет мутным, их можно перенести в подвал с той же крышкой. Некоторые хозяйки держат квашеные огурцы до двух недель в прохладном вентилируемом помещении, а затем перемещают в подвал. Чем холоднее место хранения, тем дольше квася огурцы.

как закатать соленые огурцы
Огурцы в банке. Фото: Скриншот YouTube @AllaFershtynska

Для тех, кто хочет закатать огурцы на зиму металлическими крышками, чтобы они хорошо хранились не только в подвале, но и в квартирных условиях, малосольные огурцы нужно залить предварительно слитым и перекипяченым рассолом. Трехлитровые банки через 3-4 дня нужно слить, прокипятить рассол в течение 3-4 минут и снова залить огурцы в банки, после чего закатать крышками.

как закатать ферментированные огурцы
Квашеные огурцы. Фото: Скриншот YouTube @AllaFershtynska

Банки меньшего объема (2 л, 1,5 л, 1 л) нуждаются в двойной заливке горячим кипятком. Из-за небольшого объема рассола огурцы не успевают хорошо прогреться, а банки быстро охлаждаются. Таким образом, квашеные огурцы прекрасно будут храниться даже в квартирных условиях.

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса, с базиликом.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму с вкусным маринадом, который можно пить.

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