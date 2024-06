Квашені огірки на зиму, хрусткі та смачні – покроковий рецепт

Квашені огірки. Фото: YouTube @icandoit411

Перевірений рецепт квашених огірків на зиму. Огірочки виходять хрусткими і в міру квасними. Хрусткими вони були навіть до березня наступного року.

Рецепт опублікували на каналі YouTube I can do it!!!

Вам знадобиться:

огірки;

1 ст.л. солі (не йодованої);

листя чи корінь хріну;

квітка кропу;

листя вишні, смородини;

зубчик часнику;

400 мл води (приблизно);

чорний перець горошок.

Спосіб приготування

Огірки замочити у холодній воді на 3-4 години. Потім добре помити та обрізати хвостики з обох боків.

Огірки та зелень. Фото: YouTube @icandoit411

Тепер приготуємо маринад. До 400 мл води додати одну столову ложку солі та перемішати.

Холодна вода. Фото: YouTube @icandoit411

Банки помити із содою. На дно кладемо листя смородини, кріп, листя хріну, перець горошком та часник.

Огірки у банку. Фото: YouTube @icandoit411

Заливаємо огірки нашим солоним розсолом та прикриваємо кришками. Ставимо банки на тарілку, бо з них виходитиме рідина.

Огірки у банку. Фото: YouTube @icandoit411

Огірки залишити за кімнатної температури на дві доби. Потім розсіл злити в каструлю. Огірки залити окропом на 10-15 хвилин. За цей час довести розсіл до кипіння, варити 3-5 хвилин. З банок вилити воду. Потім у банку кладемо часник і заливаємо гарячим розсолом, закриваємо банки стерилізованими кришками.

Огірки у банку. Фото: YouTube @icandoit411

