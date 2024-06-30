Квашені огірки на зиму, хрусткі та смачні – покроковий рецепт

Квашені огірки на зиму — корисна ферментована заготівля
Перевірений рецепт квашених огірків на зиму. Огірочки виходять хрусткими і в міру квасними. Хрусткими вони були навіть до березня наступного року.
Рецепт опублікували на каналі YouTube I can do it!!!
Вам знадобиться:
- огірки;
- 1 ст.л. солі (не йодованої);
- листя чи корінь хріну;
- квітка кропу;
- листя вишні, смородини;
- зубчик часнику;
- 400 мл води (приблизно);
- чорний перець горошок.
Спосіб приготування
Огірки замочити у холодній воді на 3-4 години. Потім добре помити та обрізати хвостики з обох боків.
Тепер приготуємо маринад. До 400 мл води додати одну столову ложку солі та перемішати.
Банки помити із содою. На дно кладемо листя смородини, кріп, листя хріну, перець горошком та часник.
Заливаємо огірки нашим солоним розсолом та прикриваємо кришками. Ставимо банки на тарілку, бо з них виходитиме рідина.
Огірки залишити за кімнатної температури на дві доби. Потім розсіл злити в каструлю. Огірки залити окропом на 10-15 хвилин. За цей час довести розсіл до кипіння, варити 3-5 хвилин. З банок вилити воду. Потім у банку кладемо часник і заливаємо гарячим розсолом, закриваємо банки стерилізованими кришками.
Раніше ми писали про смачний, простий і корисний рецепт кабачків із часником у духовці.
Також ми розповідали про рецепт найсмачнішого закусочного торта з кабачків.
Ще рекомендуємо ознайомитися з найпростішим перевіреним роками рецептом смачних квашених огірків — холодним способом.
Читайте Новини.LIVE!