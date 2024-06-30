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Квашені огірки на зиму — корисна ферментована заготівля

30 червня 2024 19:36
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор
Квашені огірки на зиму, хрусткі та смачні – покроковий рецепт
Квашені огірки. Фото: YouTube @icandoit411
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

Перевірений рецепт квашених огірків на зиму. Огірочки виходять хрусткими і в міру квасними. Хрусткими вони були навіть до березня наступного року. 

Рецепт опублікували на каналі YouTube I can do it!!!

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Вам знадобиться:

  • огірки;
  • 1 ст.л. солі (не йодованої);
  • листя чи корінь хріну;
  • квітка кропу;
  • листя вишні, смородини;
  • зубчик часнику;
  • 400 мл води (приблизно);
  • чорний перець горошок.

Спосіб приготування

Огірки замочити у холодній воді на 3-4 години. Потім добре помити та обрізати хвостики з обох боків.

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Огірки та зелень. Фото: YouTube @icandoit411

Тепер приготуємо маринад. До 400 мл води додати одну столову ложку солі та перемішати.

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Холодна вода. Фото: YouTube @icandoit411

Банки помити із содою. На дно кладемо листя смородини, кріп, листя хріну, перець горошком та часник.

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Огірки у банку. Фото: YouTube @icandoit411

Заливаємо огірки нашим солоним розсолом та прикриваємо кришками. Ставимо банки на тарілку, бо з них виходитиме рідина.

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Огірки у банку. Фото: YouTube @icandoit411

Огірки залишити за кімнатної температури на дві доби. Потім розсіл злити в каструлю. Огірки залити окропом на 10-15 хвилин. За цей час довести розсіл до кипіння, варити 3-5 хвилин. З банок вилити воду. Потім у банку кладемо часник і заливаємо гарячим розсолом, закриваємо банки стерилізованими кришками.

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Огірки у банку. Фото: YouTube @icandoit411

Раніше ми писали про смачний, простий і корисний рецепт кабачків із часником у духовці.

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