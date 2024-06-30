Квашеные огурцы на зиму, хрустящие и вкусные — пошаговый рецепт

Квашеные огурцы на зиму — полезная ферментированная заготовка
Проверенный рецепт квашеных огурцов на зиму. Огурчики получаются хрустящими и в меру кислыми. Хрустящими они будут даже до марта следующего года.
Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!!!
Вам понадобится:
- огурцы;
- 1 ст. л. соли (не йодированной);
- листья или корень хрена;
- цветок укропа;
- листья вишни, смородины;
- зубчик чеснока;
- 400 мл воды (примерно);
- черный перец горошком.
Способ приготовления
Огурцы замочить в холодной воде на 3-4 часа. Потом хорошо помыть и обрезать хвостики с обеих сторон.
Теперь приготовим маринад. К 400 мл воды добавить одну столовую ложку соли и перемешать.
Банки помыть с содой. На дно кладем листья смородины, укропа, листья хрена, перец горошком и чеснок.
Заливаем огурцы нашим соленым рассолом и прикрываем крышками. Ставим банки на тарелку, потому что из них будет выходить жидкость.
Огурцы оставить при комнатной температуре на двое суток. Потом рассол слить в кастрюлю. Огурцы залить кипятком на 10-15 минут. За это время рассол довести до кипения, варить 3-5 минут. Из банок вылить воду. Затем в банку кладем чеснок и заливаем горячим рассолом, закрываем банки стерилизованными крышками.
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