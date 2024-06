Квашеные огурцы на зиму, хрустящие и вкусные — пошаговый рецепт

Квашеные огурцы. Фото: YouTube @icandoit411

Проверенный рецепт квашеных огурцов на зиму. Огурчики получаются хрустящими и в меру кислыми. Хрустящими они будут даже до марта следующего года.

Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!!!

Вам понадобится:

огурцы;

1 ст. л. соли (не йодированной);

листья или корень хрена;

цветок укропа;

листья вишни, смородины;

зубчик чеснока;

400 мл воды (примерно);

черный перец горошком.

Способ приготовления

Огурцы замочить в холодной воде на 3-4 часа. Потом хорошо помыть и обрезать хвостики с обеих сторон.

Огурцы и зелень. Фото: YouTube @icandoit411

Теперь приготовим маринад. К 400 мл воды добавить одну столовую ложку соли и перемешать.

Холодная вода. Фото: YouTube @icandoit411

Банки помыть с содой. На дно кладем листья смородины, укропа, листья хрена, перец горошком и чеснок.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @icandoit411

Заливаем огурцы нашим соленым рассолом и прикрываем крышками. Ставим банки на тарелку, потому что из них будет выходить жидкость.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @icandoit411

Огурцы оставить при комнатной температуре на двое суток. Потом рассол слить в кастрюлю. Огурцы залить кипятком на 10-15 минут. За это время рассол довести до кипения, варить 3-5 минут. Из банок вылить воду. Затем в банку кладем чеснок и заливаем горячим рассолом, закрываем банки стерилизованными крышками.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @icandoit411

