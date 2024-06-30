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Квашеные огурцы на зиму — полезная ферментированная заготовка

30 июня 2024 19:36
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Квашеные огурцы на зиму, хрустящие и вкусные — пошаговый рецепт
Квашеные огурцы. Фото: YouTube @icandoit411
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Проверенный рецепт квашеных огурцов на зиму. Огурчики получаются хрустящими и в меру кислыми. Хрустящими они будут даже до марта следующего года. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!!!

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Вам понадобится: 

  • огурцы;
  • 1 ст. л. соли (не йодированной);
  • листья или корень хрена;
  • цветок укропа;
  • листья вишни, смородины;
  • зубчик чеснока;
  • 400 мл воды (примерно);
  • черный перец горошком. 

Способ приготовления 

Огурцы замочить в холодной воде на 3-4 часа. Потом хорошо помыть и обрезать хвостики с обеих сторон. 

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Огурцы и зелень. Фото: YouTube @icandoit411

Теперь приготовим маринад. К 400 мл воды добавить одну столовую ложку соли и перемешать. 

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Холодная вода. Фото: YouTube @icandoit411

Банки помыть с содой. На дно кладем листья смородины, укропа, листья хрена, перец горошком и чеснок. 

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Огурцы в банке. Фото: YouTube @icandoit411

Заливаем огурцы нашим соленым рассолом и прикрываем крышками. Ставим банки на тарелку, потому что из них будет выходить жидкость. 

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Огурцы в банке. Фото: YouTube @icandoit411

Огурцы оставить при комнатной температуре на двое суток. Потом рассол слить в кастрюлю. Огурцы залить кипятком на 10-15 минут. За это время рассол довести до кипения, варить 3-5 минут. Из банок вылить воду. Затем в банку кладем чеснок и заливаем горячим рассолом, закрываем банки стерилизованными крышками.  

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Огурцы в банке. Фото: YouTube @icandoit411

Раньше мы писали о вкусном, простом и полезном рецепте кабачков с чесноком в духовке.

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