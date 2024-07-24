Як приготувати квашені огірки з борошном — покроковий рецепт приготування

Квашені огірки. Фото: YouTube @Moie_selo_na_Poltavshchyni

Квашені огірки з борошном — дуже популярний останнім часом рецепт. Завдяки борошну огірки не перекисають, залишаються тверді та хрумкі, смачні та ароматні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє село на Полтавщині.

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Вам знадобиться (на банку ємністю 3 л):

3 ст.л. солі кам'яної та борошна пшеничного (без великої гірки).

Відповідно на банку 2 л — по 2 ст.л., а на банку 1,5 л — по 1,5 ст.л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити огірки та залишити їх в холодній воді на пару годин.

Спеції та часник. Фото: YouTube @Moie_selo_na_Poltavshchyni

В банку складаємо всі спеції, зелень та часник.

Борошно та вода. Фото: YouTube @Moie_selo_na_Poltavshchyni

У воді розводимо три столові ложки солі та борошна. Все ретельно перемішати.

Приготування огірків. Фото: YouTube @Moie_selo_na_Poltavshchyni

Цим розчином заливаємо огірки та залишаємо в прохолодному місці. Огірки будуть готові через 1,5-2 місяці.

Огірки з борошном. Фото: YouTube @Moie_selo_na_Poltavshchyni

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