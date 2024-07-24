Як приготувати квашені огірки з борошном — покроковий рецепт приготування

Квашені огірки з борошном за полтавським рецептом
Квашені огірки з борошном — дуже популярний останнім часом рецепт. Завдяки борошну огірки не перекисають, залишаються тверді та хрумкі, смачні та ароматні.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє село на Полтавщині.
Вам знадобиться (на банку ємністю 3 л):
- 3 ст.л. солі кам'яної та борошна пшеничного (без великої гірки).
Відповідно на банку 2 л — по 2 ст.л., а на банку 1,5 л — по 1,5 ст.л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно помити огірки та залишити їх в холодній воді на пару годин.
В банку складаємо всі спеції, зелень та часник.
У воді розводимо три столові ложки солі та борошна. Все ретельно перемішати.
Цим розчином заливаємо огірки та залишаємо в прохолодному місці. Огірки будуть готові через 1,5-2 місяці.
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