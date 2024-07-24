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Квашеные огурцы с мукой по полтавскому рецепту

24 июля 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как приготовить квашеные огурцы с мукой – пошаговый рецепт приготовления
Квашеные огурцы. Фото: YouTube @Moie_selo_na_Poltavshchyni
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Квашенные огурцы с мукой — очень популярный в последнее время рецепт. Благодаря муке огурцы не перекисают, остаются твердые и хрустящие, вкусные и ароматные.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Мое село на Полтавщине.

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Вам понадобится (на банку емкостью 3 л):

  • 3 ст.л. соли каменной и пшеничной муки (без большой горки).

Соответственно, на банку 2 л – по 2 ст.л., а на банку 1,5 л – по 1,5 ст.л.

Способ приготовления

Сначала нужно промыть огурцы и оставить их в холодной воде на пару часов.

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Специи и чеснок. Фото: YouTube @Moie_selo_na_Poltavshchyni

В банку складываем все специи, зелень и чеснок.

простой рецепт квашеных огурцов с мукой
Мука и вода. Фото: YouTube @Moie_selo_na_Poltavshchyni

В воде разводим три столовых ложки соли и муки. Все тщательно перемешать.

квашеные огурцы с мукой
Приготовление огурцов. Фото: YouTube @Moie_selo_na_Poltavshchyni

Этим раствором заливаем огурцы и оставляем в прохладном месте. Огурцы будут готовы через 1,5-2 месяца.

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Огурцы с мукой. Фото: YouTube @Moie_selo_na_Poltavshchyni

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