Как приготовить квашеные огурцы с мукой – пошаговый рецепт приготовления

Квашеные огурцы с мукой по полтавскому рецепту
Квашенные огурцы с мукой — очень популярный в последнее время рецепт. Благодаря муке огурцы не перекисают, остаются твердые и хрустящие, вкусные и ароматные.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Мое село на Полтавщине.
Вам понадобится (на банку емкостью 3 л):
- 3 ст.л. соли каменной и пшеничной муки (без большой горки).
Соответственно, на банку 2 л – по 2 ст.л., а на банку 1,5 л – по 1,5 ст.л.
Способ приготовления
Сначала нужно промыть огурцы и оставить их в холодной воде на пару часов.
В банку складываем все специи, зелень и чеснок.
В воде разводим три столовых ложки соли и муки. Все тщательно перемешать.
Этим раствором заливаем огурцы и оставляем в прохладном месте. Огурцы будут готовы через 1,5-2 месяца.
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