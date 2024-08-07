Квашені огірки на 1,5 л банку — покроковий рецепт

Квашені огірки за бабусиним рецептом на 1,5 л банку — смачні, корисні та хрумкі
Простий, практичний і ефективний спосіб квасити огірки. Вони виходять хрумкі і дуже смачні. А з додаванням перцю чилі — ще з приємною перчинкою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.
Вам знадобиться (на 1,5 л банку):
- огірки;
- часник 3 зубки;
- листя зі смородини 4 шт;
- листя з вишні 4 шт;
- гострий перець 1 шт;
- хрін;
- кріп 3-4 стеблини разом з цвітом;
- вода 500 мл;
- сіль 1.5 ст.л;
- поліетиленова кришка для гарячого консервування 1 шт.
Спосіб приготування
На дно банки кладемо часник, свіже листя зі смородини та вишні (по 3 шт). Щільно викладаємо огірки, пів банки. Поміж огірки додати один гострий перець, краще розрізати навпіл.
Кладемо кілька шматків хріну і докладаємо огірки. Коли банка буде повна, ще гілочку кропу. У холодній, майже крижаній воді, розчиняємо півтора ложки солі. Краще взяти крупну сіль. Заливаємо воду по вінця. І знову кладемо по одному листку зі смородини та вишні.
Кришку для гарячого консервування кидаємо на 15 секунд у киплячу воду і тоді закриваємо банку. Залишаємо при кімнатній температурі на 2 дні. Краще покласти у якусь ємність, бо у процесі бродіння може трохи проступати вода. Через 48 годин кладемо у холодильник або погріб.
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