Квашені огірки на 1,5 л банку — покроковий рецепт

Квашені огірки. Фото: YouTube @panfartuh

Простий, практичний і ефективний спосіб квасити огірки. Вони виходять хрумкі і дуже смачні. А з додаванням перцю чилі — ще з приємною перчинкою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.

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Вам знадобиться (на 1,5 л банку):

огірки;

часник 3 зубки;

листя зі смородини 4 шт;

листя з вишні 4 шт;

гострий перець 1 шт;

хрін;

кріп 3-4 стеблини разом з цвітом;

вода 500 мл;

сіль 1.5 ст.л;

поліетиленова кришка для гарячого консервування 1 шт.

Спосіб приготування

На дно банки кладемо часник, свіже листя зі смородини та вишні (по 3 шт). Щільно викладаємо огірки, пів банки. Поміж огірки додати один гострий перець, краще розрізати навпіл.

Огірки та спеції. Фото: YouTube @panfartuh

Кладемо кілька шматків хріну і докладаємо огірки. Коли банка буде повна, ще гілочку кропу. У холодній, майже крижаній воді, розчиняємо півтора ложки солі. Краще взяти крупну сіль. Заливаємо воду по вінця. І знову кладемо по одному листку зі смородини та вишні.

Маринад для огірків. Фото: YouTube @panfartuh

Кришку для гарячого консервування кидаємо на 15 секунд у киплячу воду і тоді закриваємо банку. Залишаємо при кімнатній температурі на 2 дні. Краще покласти у якусь ємність, бо у процесі бродіння може трохи проступати вода. Через 48 годин кладемо у холодильник або погріб.

Квашені огірки. Фото: YouTube @panfartuh

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