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Квашені огірки за бабусиним рецептом на 1,5 л банку — смачні, корисні та хрумкі

7 серпня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Квашені огірки на 1,5 л банку — покроковий рецепт
Квашені огірки. Фото: YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Простий, практичний і ефективний спосіб квасити огірки. Вони виходять хрумкі і дуже смачні. А з додаванням перцю чилі — ще з приємною перчинкою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.  

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Вам знадобиться (на 1,5 л банку): 

  • огірки;
  • часник 3 зубки;
  • листя зі смородини 4 шт;
  • листя з вишні 4 шт;
  • гострий перець 1 шт;
  • хрін;
  • кріп 3-4 стеблини разом з цвітом;
  • вода 500 мл;
  • сіль 1.5 ст.л;
  • поліетиленова кришка для гарячого консервування 1 шт.

Спосіб приготування 

На дно банки кладемо часник, свіже листя зі смородини та вишні (по 3 шт). Щільно викладаємо огірки, пів банки. Поміж огірки додати один гострий перець, краще розрізати навпіл.

простий рецепт квашених огірків
Огірки та спеції. Фото: YouTube @panfartuh

Кладемо кілька шматків хріну і докладаємо огірки.  Коли банка буде повна, ще гілочку кропу. У холодній, майже крижаній воді, розчиняємо півтора ложки солі. Краще взяти крупну сіль. Заливаємо воду по вінця. І знову кладемо по одному листку зі смородини та вишні.

рецепт квашених огірків на зиму
Маринад для огірків. Фото: YouTube @panfartuh

Кришку для гарячого консервування кидаємо на 15 секунд у киплячу воду і тоді закриваємо банку. Залишаємо при кімнатній температурі на 2 дні. Краще покласти у якусь ємність, бо у процесі бродіння може трохи проступати вода.  Через 48 годин кладемо у холодильник або погріб.

приготування квашених огірків
Квашені огірки. Фото: YouTube @panfartuh

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