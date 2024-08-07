Квашенные огурцы на 1,5 л банка – пошаговый рецепт

Квашеные огурцы. Фото: YouTube @panfartuh

Простой, практичный и эффективный способ квасить огурцы. Они получаются хрустящие и очень вкусные. А с добавлением перца чили — еще с приятной перчинкой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится (на 1,5 л банка):

огурцы;

чеснок 3 зубка;

листья из смородины 4 шт;

листья из вишни 4 шт;

острый перец 1 шт;

хрен;

укроп 3-4 стебля вместе с цветом;

вода 500 мл;

соль 1.5 ст.л;

полиэтиленовая крышка для горячего консервирования 1 шт.

Способ приготовления

На дно банки кладем чеснок, свежие листья из смородины и вишни (по 3 шт). Плотно выкладываем огурцы, половину банки. Среди огурцов положить один острый перец, лучше разрезать пополам.

Огурцы и специи. Фото: YouTube @panfartuh

Кладем несколько кусков хрена и огурцы. Когда банка будет полна, еще веточку укропа. В холодной, почти ледяной воде растворяем полторы ложки соли. Лучше взять крупную соль. Заливаем воду до краев. И снова кладем по одному листку из смородины и вишни.

Маринад для огурцов. Фото: YouTube @panfartuh

Крышку для горячего консервирования бросаем на 15 секунд в кипящую воду и тогда закрываем банку. Оставляем при комнатной температуре на 2 дня. Лучше положить в какую-нибудь емкость, потому что в процессе брожения может немного проступать вода. Через 48 часов кладем в холодильник или погреб.

Квашеные огурцы. Фото: YouTube @panfartuh

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