Квашенные огурцы на 1,5 л банка – пошаговый рецепт

Квашенные огурцы по бабушкиному рецепту на 1,5 л банку — вкусные, полезные и хрустящие
Простой, практичный и эффективный способ квасить огурцы. Они получаются хрустящие и очень вкусные. А с добавлением перца чили — еще с приятной перчинкой.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.
Вам понадобится (на 1,5 л банка):
- огурцы;
- чеснок 3 зубка;
- листья из смородины 4 шт;
- листья из вишни 4 шт;
- острый перец 1 шт;
- хрен;
- укроп 3-4 стебля вместе с цветом;
- вода 500 мл;
- соль 1.5 ст.л;
- полиэтиленовая крышка для горячего консервирования 1 шт.
Способ приготовления
На дно банки кладем чеснок, свежие листья из смородины и вишни (по 3 шт). Плотно выкладываем огурцы, половину банки. Среди огурцов положить один острый перец, лучше разрезать пополам.
Кладем несколько кусков хрена и огурцы. Когда банка будет полна, еще веточку укропа. В холодной, почти ледяной воде растворяем полторы ложки соли. Лучше взять крупную соль. Заливаем воду до краев. И снова кладем по одному листку из смородины и вишни.
Крышку для горячего консервирования бросаем на 15 секунд в кипящую воду и тогда закрываем банку. Оставляем при комнатной температуре на 2 дня. Лучше положить в какую-нибудь емкость, потому что в процессе брожения может немного проступать вода. Через 48 часов кладем в холодильник или погреб.
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