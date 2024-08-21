Квашені помідори на зиму без оцту та цукру — покроковий рецепт

Квашені помідори. Фото: YouTube @ukrcook

Квашені помідори на зиму — це справжня знахідка для любителів натуральних і корисних заготівель. Без додавання оцту та цукру, ці томати зберігають свій природний смак і багаті вітамінами, залишаючись смачними та ароматними до самої весни. Ідеальний варіант для тих, хто піклується про своє здоров’я та цінує натуральні продукти.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Українська Кухня Кращі Традиції.

Читайте також:

Вам знадобиться:

помідори (сорт сливки);

лисття хрону, вишні, смородини;

корінь хрону;

солодкий перець;

часник;

суха гірчиця.

Для розсолу:

на 1 л води 1 ст.л. (25-30 г) солі неповна (все залежить від величини помідорів, якщо вони великі, додавайте солі на 1 л більше ніж 1 ст.л);

3 шт лаврового листа;

3 шт горошини перцю чорного.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно підготувати розсіл. У воду на 1 л води додати 1 ст.л. (25-30 г) солі неповну. Все залежить від величини помідорів, якщо вони великі, додавайте солі на 1 л більше ніж 1 ст.л. Також додати лавровий лист та чорний перець горошком. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, варити 1 хвилину.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @ukrcook

На дно відра складаємо часник, лисття хрону, вишні, смородини, корінь хрону та солодкий перець, Складаємо помідори.

Помідори та спеції. Фото: YouTube @ukrcook

Заливаємо все охолодженим маринадом. Зверху викладаємо листя хрону та присипаємо сухою гірчицею. Закриваємо кришкою, але не щільно. Залишаємо при кімнатній температурі на два дні, потім зберігаємо в прохолодному місці.

Порошок гірчиці. Фото: YouTube @ukrcook

Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками з цибулею на зиму — рецепт перевірений не одним поколінням.

Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольськи по рецепту мами — без стерилізації, без оцту з базиліком.

Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок.

Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму зі смачним маринадом, який можна пити.