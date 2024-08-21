Квашенные помидоры на зиму без уксуса и сахара – пошаговый рецепт

Квашенные помидоры на зиму — рецепт полезных томатов без уксуса и сахара
Квашенные помидоры на зиму — это настоящая находка для любителей натуральных и полезных заготовок. Без добавления уксуса и сахара эти томаты сохраняют свой естественный вкус и богаты витаминами, оставаясь вкусными и ароматными до самой весны. Идеальный вариант для тех, кто заботится о своем здоровье и дорожит натуральными продуктами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Украинская Кухня Лучшие Традиции.
Вам понадобится:
- помидоры (сорт сливки);
- листья хрена, вишни, смородины;
- корень хрена;
- сладкий перец;
- чеснок;
- сухая горчица.
Для рассола:
- на 1л воды 1 ст.л. (25-30 г) соли неполная (все зависит от величины помидоров, если они велики, добавляйте соли на 1 л больше 1 ст.л);
- 3 шт лаврового листа;
- 3 шт горошины черного перца.
Способ приготовления
Сначала нужно подготовить рассол. В воду на 1 л воды добавить 1 ст.л. (25-30 г) соли неполную. Все зависит от величины помидоров, если они большие, добавляйте соли на 1 л больше 1 ст.л. Также добавить лавровый лист и черный перец горошком. Ставим на огонь, доводим до кипения, варим 1 минуту.
На дно ведра складываем чеснок, листья хрена, вишни, смородины, корень хрена и сладкий перец. Складываем помидоры.
Заливаем все охлажденным маринадом. Сверху выкладываем листья хрена и присыпаем сухой горчицей. Закрываем крышкой, но не плотно. Оставляем при комнатной температуре на два дня, затем храним в прохладном месте.
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