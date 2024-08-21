Квашенные помидоры на зиму без уксуса и сахара – пошаговый рецепт

Квашеные помидоры. Фото: YouTube @ukrcook

Квашенные помидоры на зиму — это настоящая находка для любителей натуральных и полезных заготовок. Без добавления уксуса и сахара эти томаты сохраняют свой естественный вкус и богаты витаминами, оставаясь вкусными и ароматными до самой весны. Идеальный вариант для тех, кто заботится о своем здоровье и дорожит натуральными продуктами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Украинская Кухня Лучшие Традиции.

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Вам понадобится:

помидоры (сорт сливки);

листья хрена, вишни, смородины;

корень хрена;

сладкий перец;

чеснок;

сухая горчица.

Для рассола:

на 1л воды 1 ст.л. (25-30 г) соли неполная (все зависит от величины помидоров, если они велики, добавляйте соли на 1 л больше 1 ст.л);

3 шт лаврового листа;

3 шт горошины черного перца.

Способ приготовления

Сначала нужно подготовить рассол. В воду на 1 л воды добавить 1 ст.л. (25-30 г) соли неполную. Все зависит от величины помидоров, если они большие, добавляйте соли на 1 л больше 1 ст.л. Также добавить лавровый лист и черный перец горошком. Ставим на огонь, доводим до кипения, варим 1 минуту.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @ukrcook

На дно ведра складываем чеснок, листья хрена, вишни, смородины, корень хрена и сладкий перец. Складываем помидоры.

Помидоры и специи. Фото: YouTube @ukrcook

Заливаем все охлажденным маринадом. Сверху выкладываем листья хрена и присыпаем сухой горчицей. Закрываем крышкой, но не плотно. Оставляем при комнатной температуре на два дня, затем храним в прохладном месте.

Горчица порошок. Фото: YouTube @ukrcook

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