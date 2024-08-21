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Квашенные помидоры на зиму — рецепт полезных томатов без уксуса и сахара

21 августа 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Квашенные помидоры на зиму без уксуса и сахара – пошаговый рецепт
Квашеные помидоры. Фото: YouTube @ukrcook
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Квашенные помидоры на зиму — это настоящая находка для любителей натуральных и полезных заготовок. Без добавления уксуса и сахара эти томаты сохраняют свой естественный вкус и богаты витаминами, оставаясь вкусными и ароматными до самой весны. Идеальный вариант для тех, кто заботится о своем здоровье и дорожит натуральными продуктами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Украинская Кухня Лучшие Традиции.

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Вам понадобится:

  • помидоры (сорт сливки);
  • листья хрена, вишни, смородины;
  • корень хрена;
  • сладкий перец;
  • чеснок;
  • сухая горчица.

Для рассола:

  • на 1л воды 1 ст.л. (25-30 г) соли неполная (все зависит от величины помидоров, если они велики, добавляйте соли на 1 л больше 1 ст.л);
  • 3 шт лаврового листа;
  • 3 шт горошины черного перца.

Способ приготовления

Сначала нужно подготовить рассол. В воду на 1 л воды добавить 1 ст.л. (25-30 г) соли неполную. Все зависит от величины помидоров, если они большие, добавляйте соли на 1 л больше 1 ст.л. Также добавить лавровый лист и черный перец горошком. Ставим на огонь, доводим до кипения, варим 1 минуту.

рецепт квашеных помидоров на зиму
Приготовление маринада. Фото: YouTube @ukrcook

На дно ведра складываем чеснок, листья хрена, вишни, смородины, корень хрена и сладкий перец. Складываем помидоры.

простой рецепт квашеных помидоров
Помидоры и специи. Фото: YouTube @ukrcook

Заливаем все охлажденным маринадом. Сверху выкладываем листья хрена и присыпаем сухой горчицей. Закрываем крышкой, но не плотно. Оставляем при комнатной температуре на два дня, затем храним в прохладном месте.

ферментированные помидоры на зиму
Горчица порошок. Фото: YouTube @ukrcook

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт проверен не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму со вкусным маринадом, который можно пить.

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