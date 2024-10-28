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Квашені помідори від Клопотенка — рецепт на 3-літрову банку

28 жовтня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Квашені помідори на зиму від Клопотенка — ідеальний рецепт для трилітрової банки
Квашені помідори. Фото: klopotenko.com
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете зробити смачні квашені помідори на зиму? Спробуйте рецепт від Євгена Клопотенка. Цей простий спосіб для трилітрової банки допоможе зберегти помідори соковитими та ароматними на холодні місяці.

Рецепт опубліковали на сайті Євгена Клопотенка

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Вам знадобиться: 

  • 2 кг томатів;
  • 2 лаврових листки;
  • 3 зубчики часнику;
  • 5 гілочок петрушки;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 2 ст. л. солі;
  • 2 листочки смородини;
  • 2 листочки хрону;
  • 1 парасолька кропу;
  • 1120-1300 мл холодної кип’яченої води. 

Як підготувати банки

Оскільки в процесі ми не консервуємо помідори, а стимулюємо ферментацію (бродіння), стерилізувати банки не потрібно. Головне — перевірити, чи немає на них тріщин, та ретельно вимити гарячою водою.

Помийте 2 кг помідорів і зелень. На дно чистої банки викладіть 3 зубчики часнику, розрізані навпіл, потім щільно складіть помідори, додайте 5 гілочок петрушки, 1 парасольку кропу, кілька листочків хрону й смородини.

Приготування розсолу

Для розсолу налийте в каструлю холодну кип'ячену воду, додайте 1 ст. л. цукру і 2 ст. л. солі, добре перемішайте. Отриманий розсіл залийте в банку з помідорами й закрийте нещільно капроновою кришкою.

Процес ферментації

Поставте банку в миску або піддон і залиште при кімнатній температурі на 3 дні. Під час бродіння розсіл може трохи витікати — це нормально. Після ферментації зберігайте квашені помідори в прохолодному місці, наприклад, у погребі або холодильнику.

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