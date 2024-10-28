Квашеные помидоры на зиму от Клопотенко – идеальный рецепт для трехлитровой банки

Квашеные помидоры. Фото: klopotenko.com

Хотите сделать вкусные квашеные помидоры на зиму? Попробуйте рецепт от Евгения Клопотенко. Этот простой способ для трехлитровой банки поможет сохранить помидоры сочными и ароматными на холодные месяцы.

Рецепт опубликовали на сайте Евгения Клопотенко.

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Вам понадобится:

2 кг томатов;

2 лавровых листа;

3 зубчика чеснока;

5 веточек петрушки;

1 ст. л. сахара;

2 ст. л. соли;

2 листика смородины;

2 листочка хрена;

1 зонтик укропа;

1120–1300 мл холодной кипяченой воды.

Как подготовить банки

Поскольку в процессе мы не консервируем помидоры, а стимулируем ферментацию (брожение), стерилизовать банки не нужно. Главное — проверить, нет ли на них трещин и тщательно вымыть горячей водой.

Вымойте 2 кг помидоров и зелень. На дно чистой банки выложите 3 зубчика чеснока, разрезанные пополам, затем плотно сложите помидоры, добавьте 5 веточек петрушки, 1 зонтик укропа, несколько листочков хрена и смородины.

Приготовление рассола

Для рассола налейте в кастрюлю холодную кипяченую воду, добавьте 1 ст. л. сахара и 2 ст. л. соли, хорошо перемешайте. Получившийся рассол залейте в банку с помидорами и закройте неплотно капроновой крышкой.

Процесс ферментации

Поставьте банку в миску или поддон и оставьте при комнатной температуре на 3 дня. Во время брожения рассол может немного вытекать — это нормально. После ферментации храните квашеные помидоры в прохладном месте, например в погребе или холодильнике.

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