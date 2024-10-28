Квашеные помидоры на зиму от Клопотенко – идеальный рецепт для трехлитровой банки

Квашеные помидоры от Клопотенко — рецепт на 3-литровую банку
Хотите сделать вкусные квашеные помидоры на зиму? Попробуйте рецепт от Евгения Клопотенко. Этот простой способ для трехлитровой банки поможет сохранить помидоры сочными и ароматными на холодные месяцы.
Рецепт опубликовали на сайте Евгения Клопотенко.
Вам понадобится:
- 2 кг томатов;
- 2 лавровых листа;
- 3 зубчика чеснока;
- 5 веточек петрушки;
- 1 ст. л. сахара;
- 2 ст. л. соли;
- 2 листика смородины;
- 2 листочка хрена;
- 1 зонтик укропа;
- 1120–1300 мл холодной кипяченой воды.
Как подготовить банки
Поскольку в процессе мы не консервируем помидоры, а стимулируем ферментацию (брожение), стерилизовать банки не нужно. Главное — проверить, нет ли на них трещин и тщательно вымыть горячей водой.
Вымойте 2 кг помидоров и зелень. На дно чистой банки выложите 3 зубчика чеснока, разрезанные пополам, затем плотно сложите помидоры, добавьте 5 веточек петрушки, 1 зонтик укропа, несколько листочков хрена и смородины.
Приготовление рассола
Для рассола налейте в кастрюлю холодную кипяченую воду, добавьте 1 ст. л. сахара и 2 ст. л. соли, хорошо перемешайте. Получившийся рассол залейте в банку с помидорами и закройте неплотно капроновой крышкой.
Процесс ферментации
Поставьте банку в миску или поддон и оставьте при комнатной температуре на 3 дня. Во время брожения рассол может немного вытекать — это нормально. После ферментации храните квашеные помидоры в прохладном месте, например в погребе или холодильнике.
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