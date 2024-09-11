Квашені помідори в банках на зиму, смак, як у бочкових — покроковий рецепт заготовки

Квашені помідори. Фото: скриншот YouTube @channelvo_ua

Спробуйте приготувати квашені помідори в банках на зиму за простим рецептом, який гарантує результат, як у справжніх бочкових! Ці помідори матимуть насичений смак і стануть ідеальною закускою на зимовому столі, зберігаючи аромат літа.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Канал ВО! Прості Рецепти.

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Вам знадобиться (на одну 3-х літрову банку):

помідори 1,5-1,7 кг;

кріп 6 гілочок;

листя вишні, смородини, хрону;

часник 6 зубчиків;

кам'яна сіль 2 ст. л.;

цукор 1 ст. л.;

гірчичний порошок 2 ст. л.;

чорний перець 8 горошин;

духмяний перець 4 горошини;

вода.

Спосіб приготування

На дно банки викладаємо зелень, кілька горошин чорного перцю та два зубчики часника. Наповнити половину банки помідорами.

Помідори та спеції. Фото: скриншот YouTube @channelvo_ua

Потім кладемо ще один шар зелені та часник. В банку додати одну столову ложку гірчичного порошку. Потім додати дві столові ложки солі та одну столову ложку цукру. Зверху додати ще помідорів, на самий верх кладемо зелень.

Помідори в банці. Фото: скриншот YouTube @channelvo_ua

Заповнити банку холодною водою. Накрити банку кришкою та все взбовтати. Зверху клаемо ще одну столову ложку гірчичного порошку. Залишити банку при кімнатній температурі на три дні. Потім закрити кришкою та поставити в прохолодне місце. Помідори будуть готові до споживання через 2-3 тижні, а зберігатися будуть всю зиму.

Квашені помідори. Фото: скриншот YouTube @channelvo_ua

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