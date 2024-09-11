Квашенные помидоры в банках на зиму, вкус, как у бочковых – пошаговый рецепт заготовки

Квашеные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @channelvo_ru

Попытайтесь приготовить квашеные помидоры в банках на зиму по простому рецепту, который гарантирует результат, как у настоящих бочковых! Эти помидоры будут иметь насыщенный вкус и станут идеальной закуской на зимнем столе, сохраняя аромат лета.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Канал ВО! Простые Рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится (на одну 3-х литровую банку):

помидоры 1,5-1,7 кг;

укроп 6 веточек;

листьев вишни, смородины, хрена;

чеснок 6 зубчиков;

каменная соль 2 ст. л;

сахар 1 ст. л;

горчичный порошок 2 ст. л;

черный перец 8 горошин;

душистый перец 4 горошины;

вода.

Способ приготовления

На дно банки выкладываем зелень, несколько горошин черного перца и два зубчика чеснока. Наполнить половину банки помидорами.

Помидоры и специи. Фото: Скриншот YouTube @channelvo_ru

Затем кладем еще один слой зелени и чеснок. В банку добавить одну столовую ложку горчичного порошка. Затем добавить две столовых ложки соли и одну столовую ложку сахара. Сверху добавить еще помидор, на самый верх кладем зелень.

Помидоры в банке. Фото: Скриншот YouTube @channelvo_ru

Заполнить банку холодной водой. Накрыть банку крышкой и все взболтать. Сверху кладем еще одну столовую ложку горчичного порошка. Оставить банку при комнатной температуре на три дня. Затем закрыть крышкой и поставить в холодное место. Помидоры будут готовы к употреблению через 2-3 недели, а храниться будут всю зиму.

Квашеные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @channelvo_ru

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы – без стерилизации, без уксуса, с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму со вкусным маринадом, который можно пить.