Квашенные помидоры в банках на зиму, вкус, как у бочковых – пошаговый рецепт заготовки

Квашеные помидоры с горчицей в банках на зиму — получаются как бочковые
Попытайтесь приготовить квашеные помидоры в банках на зиму по простому рецепту, который гарантирует результат, как у настоящих бочковых! Эти помидоры будут иметь насыщенный вкус и станут идеальной закуской на зимнем столе, сохраняя аромат лета.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Канал ВО! Простые Рецепты.
Вам понадобится (на одну 3-х литровую банку):
- помидоры 1,5-1,7 кг;
- укроп 6 веточек;
- листьев вишни, смородины, хрена;
- чеснок 6 зубчиков;
- каменная соль 2 ст. л;
- сахар 1 ст. л;
- горчичный порошок 2 ст. л;
- черный перец 8 горошин;
- душистый перец 4 горошины;
- вода.
Способ приготовления
На дно банки выкладываем зелень, несколько горошин черного перца и два зубчика чеснока. Наполнить половину банки помидорами.
Затем кладем еще один слой зелени и чеснок. В банку добавить одну столовую ложку горчичного порошка. Затем добавить две столовых ложки соли и одну столовую ложку сахара. Сверху добавить еще помидор, на самый верх кладем зелень.
Заполнить банку холодной водой. Накрыть банку крышкой и все взболтать. Сверху кладем еще одну столовую ложку горчичного порошка. Оставить банку при комнатной температуре на три дня. Затем закрыть крышкой и поставить в холодное место. Помидоры будут готовы к употреблению через 2-3 недели, а храниться будут всю зиму.
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