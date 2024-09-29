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Квашені помідори за один тиждень — такі смачні, що неможливо наїстися

29 вересня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Квашені помідори за один тиждень — покроковий рецепт заготівлі
Свіжі помідори. Фото: molbuk.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Соковиті та ароматні квашені помідори за тиждень — це справжній кулінарний шедевр, який можна приготувати швидко і легко. Лише за сім днів вони набувають неймовірного смаку, і зупинитися просто неможливо. Спробуйте цей рецепт, і він стане вашим улюбленим серед заготівель. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Татьяна Счастливченко

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Спосіб приготування 

На один літр води додати дві столові ложки солі та одну столову ложку цукру. 

квашені помідори на зиму
Помідори та маринад. Фото: Скриншот YouTube @ТатьянаСчастливченко

На дно банки або відра складаємо парасольки кропу, листя смородини, часник, перець духмяний та перець горошком, корінь хрону. Кладемо помідори, між помідорами знову всі спеції. 

рецепт квашених помідорів на зиму
Помідори та зелень. Фото: Скриншот YouTube @ТатьянаСчастливченко

Заливаємо маринадом, накриваємо листям, засипати гірчицею та залишаємо на 6-7 днів при кімнатній температурі. 

смачний рецепт квашених помідорів на зиму
Квашені помідори. Фото: Скриншот YouTube @ТатьянаСчастливченко

Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками з цибулею на зиму — рецепт, перевірений не одним поколінням. 

Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольськи по рецепту мами — без стерилізації, без оцту, з базиліком. 

Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок. 

Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму зі смачним маринадом, який можна пити. 

рецепти квашені помідори помідори на зиму заготівля на зиму

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19:56 Україна розгромила Венесуелу та вийшла в півфінал чемпіонату світу

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