Квашені помідори за один тиждень — покроковий рецепт заготівлі

Свіжі помідори. Фото: molbuk.ua

Соковиті та ароматні квашені помідори за тиждень — це справжній кулінарний шедевр, який можна приготувати швидко і легко. Лише за сім днів вони набувають неймовірного смаку, і зупинитися просто неможливо. Спробуйте цей рецепт, і він стане вашим улюбленим серед заготівель.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Татьяна Счастливченко.

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Спосіб приготування

На один літр води додати дві столові ложки солі та одну столову ложку цукру.

Помідори та маринад. Фото: Скриншот YouTube @ТатьянаСчастливченко

На дно банки або відра складаємо парасольки кропу, листя смородини, часник, перець духмяний та перець горошком, корінь хрону. Кладемо помідори, між помідорами знову всі спеції.

Помідори та зелень. Фото: Скриншот YouTube @ТатьянаСчастливченко

Заливаємо маринадом, накриваємо листям, засипати гірчицею та залишаємо на 6-7 днів при кімнатній температурі.

Квашені помідори. Фото: Скриншот YouTube @ТатьянаСчастливченко

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