Квашеные помидоры за одну неделю — пошаговый рецепт заготовки

Квашеные помидоры за одну неделю — такие вкусные, что невозможно наесться
Сочные и ароматные квашеные помидоры за неделю — это настоящий кулинарный шедевр, который можно приготовить быстро и легко. Всего за семь дней они приобретают невероятный вкус, и остановиться просто невозможно. Попробуйте этот рецепт, и он станет вашим любимым среди заготовок.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Татьяна Счастливченко.
Способ приготовления
На один литр воды добавить две столовых ложки соли и одну столовую ложку сахара.
На дно банки или ведра складываем зонтики укропа, листья смородины, чеснок, душистый перец и перец горошком, корень хрена. Кладем помидоры, между помидорами снова все специи.
Заливаем маринадом, накрываем листьями, засыпаем горчицей и оставляем на 6-7 дней при комнатной температуре.
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