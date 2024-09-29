Квашеные помидоры за одну неделю — пошаговый рецепт заготовки

Свежие помидоры. Фото: molbuk.ua

Сочные и ароматные квашеные помидоры за неделю — это настоящий кулинарный шедевр, который можно приготовить быстро и легко. Всего за семь дней они приобретают невероятный вкус, и остановиться просто невозможно. Попробуйте этот рецепт, и он станет вашим любимым среди заготовок.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Татьяна Счастливченко.

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Способ приготовления

На один литр воды добавить две столовых ложки соли и одну столовую ложку сахара.

Помидоры и маринад. Фото: Скриншот YouTube @ТатьянаСчастливченко

На дно банки или ведра складываем зонтики укропа, листья смородины, чеснок, душистый перец и перец горошком, корень хрена. Кладем помидоры, между помидорами снова все специи.

Помидоры и зелень. Фото: Скриншот YouTube @ТатьянаСчастливченко

Заливаем маринадом, накрываем листьями, засыпаем горчицей и оставляем на 6-7 дней при комнатной температуре.

Квашеные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @ТатьянаСчастливченко

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