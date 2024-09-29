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Квашеные помидоры за одну неделю — такие вкусные, что невозможно наесться

29 сентября 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Квашеные помидоры за одну неделю — пошаговый рецепт заготовки
Свежие помидоры. Фото: molbuk.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Сочные и ароматные квашеные помидоры за неделю — это настоящий кулинарный шедевр, который можно приготовить быстро и легко. Всего за семь дней они приобретают невероятный вкус, и остановиться просто невозможно. Попробуйте этот рецепт, и он станет вашим любимым среди заготовок.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Татьяна Счастливченко.

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Способ приготовления

На один литр воды добавить две столовых ложки соли и одну столовую ложку сахара.

квашеные помидоры на зиму
Помидоры и маринад. Фото: Скриншот YouTube @ТатьянаСчастливченко

На дно банки или ведра складываем зонтики укропа, листья смородины, чеснок, душистый перец и перец горошком, корень хрена. Кладем помидоры, между помидорами снова все специи.

рецепт квашеных помидоров на зиму
Помидоры и зелень. Фото: Скриншот YouTube @ТатьянаСчастливченко

Заливаем маринадом, накрываем листьями, засыпаем горчицей и оставляем на 6-7 дней при комнатной температуре.

вкусный рецепт квашеных помидоров на зиму
Квашеные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @ТатьянаСчастливченко

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса, с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму со вкусным маринадом, который можно пить.

рецепты квашенные помидоры помидоры на зиму заготовка на зиму

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