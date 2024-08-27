Квашені помідори за рецептом тата — найкращі ферментовані томати на зиму
Квашені помідори за рецептом тата — це найкращий вибір для тих, хто любить справжні ферментовані томати. Простий рецепт, перевірений роками, дарує неймовірний смак і аромат, який нагадує про затишні сімейні вечори. Ці помідори стануть улюбленою заготівлею на зиму, додаючи яскравих смакових ноток до будь-якої страви.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться (на 1.5 л банку):
- листок хрону;
- листя смородини 2 шт;
- кріп;
- петрушка;
- лавровий лист 2 шт;
- корін хрону 2-3 шматочки;
- перець горошком 5 шт;
- помідори.
Для маринада (на 1 л води):
- сіль 1 ст.л з гіркою;
- цукор 1 ч.л.
Спосіб приготування
На дно банки кладемо листок хрону, листя смородини 2 шт, кріп, петрушка, лавровий лист 2 шт, корінь хрону 2-3 шматочки та перець горошком 5 шт.
Далі складаємо в банки помідори. Приготуємо маринад, для цього на 1 л води додати сіль 1 ст.л з гіркою та цукор 1 ч.л.
Заливаємо маринадом помідори, накрити листям хрону, закрити кришками та залишаємо в прохолодноиу місці. Через 2 тижні вони будуть готові, також такі помідори можуть зберігатися до весни.
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