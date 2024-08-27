Квашені помідори за рецептом тата — найкращі ферментовані томати на зиму

Квашені помідори. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Квашені помідори за рецептом тата — це найкращий вибір для тих, хто любить справжні ферментовані томати. Простий рецепт, перевірений роками, дарує неймовірний смак і аромат, який нагадує про затишні сімейні вечори. Ці помідори стануть улюбленою заготівлею на зиму, додаючи яскравих смакових ноток до будь-якої страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться (на 1.5 л банку):

листок хрону;

листя смородини 2 шт;

кріп;

петрушка;

лавровий лист 2 шт;

корін хрону 2-3 шматочки;

перець горошком 5 шт;

помідори.

Для маринада (на 1 л води):

сіль 1 ст.л з гіркою;

цукор 1 ч.л.

Спосіб приготування

На дно банки кладемо листок хрону, листя смородини 2 шт, кріп, петрушка, лавровий лист 2 шт, корінь хрону 2-3 шматочки та перець горошком 5 шт.

Часник та спеції. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі складаємо в банки помідори. Приготуємо маринад, для цього на 1 л води додати сіль 1 ст.л з гіркою та цукор 1 ч.л.

Сіль та вода. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заливаємо маринадом помідори, накрити листям хрону, закрити кришками та залишаємо в прохолодноиу місці. Через 2 тижні вони будуть готові, також такі помідори можуть зберігатися до весни.

Квашені помідори. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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