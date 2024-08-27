Квашеные помидоры по рецепту папы — лучшие ферментированные томаты на зиму

Квашеные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Квашенные помидоры по рецепту папы — это лучший выбор для тех, кто любит настоящие ферментированные томаты. Простой рецепт, проверенный годами, дарит невероятный вкус и аромат, напоминающий об уютных семейных вечерах. Эти помидоры станут любимой заготовкой на зиму, добавляя яркие вкусовые нотки в любое блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится (на 1.5 л банка):

листок хрена;

листья смородины 2 шт;

укроп;

петрушка;

лавровый лист 2 шт;

корней хрена 2-3 кусочка;

перец горошком 5 шт;

помидоры.

Для маринада (на 1 л воды):

соль 1 ст.л с горкой;

сахар 1 ч.л.

Способ приготовления

На дно банки кладем лист хрена, листьев смородины 2 шт, укроп, петрушка, лавровый лист 2 шт, корень хрена 2-3 кусочка и перец горошком 5 шт.

Чеснок и специи. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее складываем в банки помидоры. Приготовим маринад, для этого на 1л воды добавить соль 1 ст.л с горкой и сахар 1 ч.л.

Соль и вода. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заливаем маринадом помидоры, накрыть листьями хрена, закрыть крышками и оставляем в прохладном месте. Через две недели они будут готовы, также такие помидоры могут храниться до весны.

Квашеные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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