Квашеные помидоры по рецепту папы — лучшие ферментированные томаты на зиму
Квашенные помидоры по рецепту папы — это лучший выбор для тех, кто любит настоящие ферментированные томаты. Простой рецепт, проверенный годами, дарит невероятный вкус и аромат, напоминающий об уютных семейных вечерах. Эти помидоры станут любимой заготовкой на зиму, добавляя яркие вкусовые нотки в любое блюдо.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится (на 1.5 л банка):
- листок хрена;
- листья смородины 2 шт;
- укроп;
- петрушка;
- лавровый лист 2 шт;
- корней хрена 2-3 кусочка;
- перец горошком 5 шт;
- помидоры.
Для маринада (на 1 л воды):
- соль 1 ст.л с горкой;
- сахар 1 ч.л.
Способ приготовления
На дно банки кладем лист хрена, листьев смородины 2 шт, укроп, петрушка, лавровый лист 2 шт, корень хрена 2-3 кусочка и перец горошком 5 шт.
Далее складываем в банки помидоры. Приготовим маринад, для этого на 1л воды добавить соль 1 ст.л с горкой и сахар 1 ч.л.
Заливаем маринадом помидоры, накрыть листьями хрена, закрыть крышками и оставляем в прохладном месте. Через две недели они будут готовы, также такие помидоры могут храниться до весны.
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