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Квасоля консервована в томаті на зиму — смачніша, ніж в магазині

2 вересня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Квасоля консервована в томаті на зиму — покроковий рецепт
Квасоля консервована в томаті. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Приготуйте смачну консервовану квасолю в томаті на зиму, яка перевершить будь-який магазинний варіант! Простий рецепт дозволить вам насолоджуватися насиченим смаком домашньої консервації, яка стане ідеальним доповненням до ваших улюблених страв у холодну пору року.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться: 

  • квасоля (суха) 1 кг;
  • помідори 3 кг;
  • цукор 200 г;
  • сіль 70 г;
  • олія 100 мл;
  • оцет 70 мл;
  • часник 30 г.

Спосіб приготування 

Квасолю потрібно промити та залити водою на ніч. Зварити квасолю до півготовності, приблизно 30 хвилин. 

консервована квасоля на зиму
Квасоля у воді. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Помідори пропустити через соковижималку. Ставимо на вогонь, варити 15 хвилин. 

рецепт консервованої квасолі на зиму
Томатний сік. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Додати квасолю до соку. Одразу додати цукор, сіль і рослинну олію. Перемішати, варити до готовності квасолі, приблизно 40 хвилин.

рецепт консервованої квасолі в томатному соусі на зиму
Квасоля та томатний соус. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додати подрібненйи часник та 9% оцет, варити ще 10 хвилин. 

смачний рецепт консервованої квасолі на зиму
Консервована квасоля. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Розливаємо квасолю в стерилізовані банки та щільно закриваємо. 

простий рецепт консервованої квасолі на зиму
Квасоля на зиму. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раніше ми писали про рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, до основних м'ясних страв або супу та рагу, а дехто їсть її прямо зі свіжим хлібом.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

лайфхаки консервація рецепти квасоля заготівля на зиму овочі на зиму томатний сік

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