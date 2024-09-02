Квасоля консервована в томаті на зиму — покроковий рецепт

Квасоля консервована в томаті. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Приготуйте смачну консервовану квасолю в томаті на зиму, яка перевершить будь-який магазинний варіант! Простий рецепт дозволить вам насолоджуватися насиченим смаком домашньої консервації, яка стане ідеальним доповненням до ваших улюблених страв у холодну пору року.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

квасоля (суха) 1 кг;

помідори 3 кг;

цукор 200 г;

сіль 70 г;

олія 100 мл;

оцет 70 мл;

часник 30 г.

Спосіб приготування

Квасолю потрібно промити та залити водою на ніч. Зварити квасолю до півготовності, приблизно 30 хвилин.

Квасоля у воді. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Помідори пропустити через соковижималку. Ставимо на вогонь, варити 15 хвилин.

Томатний сік. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Додати квасолю до соку. Одразу додати цукор, сіль і рослинну олію. Перемішати, варити до готовності квасолі, приблизно 40 хвилин.

Квасоля та томатний соус. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додати подрібненйи часник та 9% оцет, варити ще 10 хвилин.

Консервована квасоля. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Розливаємо квасолю в стерилізовані банки та щільно закриваємо.

Квасоля на зиму. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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