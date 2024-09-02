Квасоля консервована в томаті на зиму — покроковий рецепт

Квасоля консервована в томаті на зиму — смачніша, ніж в магазині
Приготуйте смачну консервовану квасолю в томаті на зиму, яка перевершить будь-який магазинний варіант! Простий рецепт дозволить вам насолоджуватися насиченим смаком домашньої консервації, яка стане ідеальним доповненням до ваших улюблених страв у холодну пору року.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- квасоля (суха) 1 кг;
- помідори 3 кг;
- цукор 200 г;
- сіль 70 г;
- олія 100 мл;
- оцет 70 мл;
- часник 30 г.
Спосіб приготування
Квасолю потрібно промити та залити водою на ніч. Зварити квасолю до півготовності, приблизно 30 хвилин.
Помідори пропустити через соковижималку. Ставимо на вогонь, варити 15 хвилин.
Додати квасолю до соку. Одразу додати цукор, сіль і рослинну олію. Перемішати, варити до готовності квасолі, приблизно 40 хвилин.
Потім додати подрібненйи часник та 9% оцет, варити ще 10 хвилин.
Розливаємо квасолю в стерилізовані банки та щільно закриваємо.
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