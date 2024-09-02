Фасоль консервированная в томате на зиму – пошаговый рецепт

Фасоль консервированная в томате. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Приготовьте вкусную консервированную фасоль в томате на зиму, которая превзойдет любой магазинный вариант! Простой рецепт позволит вам наслаждаться насыщенным вкусом домашней консервации, которая станет идеальным дополнением к любимым блюдам в холодное время года.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

фасоль (сухая) 1 кг;

помидоры 3 кг;

сахар 200 г;

соль 70 г;

масло 100 мл;

уксус 70 мл;

чеснок 30 г.

Способ приготовления

Фасоль нужно промыть и залить водой на ночь. Сварить фасоль до полуготовности, около 30 минут.

Фасоль в воде. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Помидоры пропустить через соковыжималку. Ставим на огонь, варим 15 минут.

Томатный сок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Добавить фасоль к соку. Сразу добавить сахар, соль и растительное масло. Перемешать, варить до готовности фасоли примерно 40 минут.

Фасоль и томатный соус. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем добавить измельченный чеснок и 9% уксус, варить еще 10 минут.

Консервированная фасоль. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Разливаем фасоль в стерилизованные банки и плотно закрываем.

Фасоль на зиму. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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