Фасоль консервированная в томате на зиму – пошаговый рецепт

Фасоль консервированная в томате на зиму — вкуснее, чем в магазине
Приготовьте вкусную консервированную фасоль в томате на зиму, которая превзойдет любой магазинный вариант! Простой рецепт позволит вам наслаждаться насыщенным вкусом домашней консервации, которая станет идеальным дополнением к любимым блюдам в холодное время года.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- фасоль (сухая) 1 кг;
- помидоры 3 кг;
- сахар 200 г;
- соль 70 г;
- масло 100 мл;
- уксус 70 мл;
- чеснок 30 г.
Способ приготовления
Фасоль нужно промыть и залить водой на ночь. Сварить фасоль до полуготовности, около 30 минут.
Помидоры пропустить через соковыжималку. Ставим на огонь, варим 15 минут.
Добавить фасоль к соку. Сразу добавить сахар, соль и растительное масло. Перемешать, варить до готовности фасоли примерно 40 минут.
Затем добавить измельченный чеснок и 9% уксус, варить еще 10 минут.
Разливаем фасоль в стерилизованные банки и плотно закрываем.
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