Квасоля по-грузинськи "Лобіо" — рецепт найсмачнішої пісної страви.

Квасоля по-грузинськи. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Квасоля по-грузинськи "Лобіо" — чудовий вибір для пісного столу. Ця страва зі спецій, томатів та кінзи не лише смачна, а й дуже поживна. Готується легко, а аромат і насичений смак подарують справжнє задоволення кожному.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

квасоля — 500 г;

цибуля — 2-3 шт.;

помідор — 2 шт.;

томатна паста — 1 ст. л.;

аджика — 1 ст. л.;

кінза;

часник — 5-7 зубків;

паприка — 1 ч.л.;

цукор — 1 ст. л.;

сіль.

Спосіб приготування

Заздалегідь замочіть квасолю на 6-8 годин або на ніч, щоб вона стала м’якшою і швидше зварилася. Потім промийте її і відваріть до готовності в підсоленій воді (приблизно 1-1,5 години). Дрібно наріжте цибулю та обсмажте її на олії до золотистого кольору.

Смажена цибуля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Наріжте помідори кубиками та додайте до цибулі. Готуйте ще 5-7 хвилин, поки помідори не стануть м’якими. Додайте томатну пасту та аджику, перемішайте і тушкуйте ще 2-3 хвилини.

Квасоля на пательні. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додайте до суміші паприку, цукор і дрібку солі. Перемішайте все до однорідності. За бажанням можна додати трохи води або бульйону від квасолі, щоб соус був рідкішим.

Подрібнена квасоля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Злийте воду з квасолі та додайте її до соусу. Ретельно перемішайте і тушкуйте на слабкому вогні ще 10-15 хвилин, щоб квасоля добре ввібрала смак спецій. Дрібно наріжте кінзу і часник, додайте до страви, ретельно перемішайте і зніміть з вогню.

Страва з квасолі. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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