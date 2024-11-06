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Квасоля по-грузинськи "Лобіо" — найсмачніша пісна страва

6 листопада 2024 12:11
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Квасоля по-грузинськи "Лобіо" — рецепт найсмачнішої пісної страви.
Квасоля по-грузинськи. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Квасоля по-грузинськи "Лобіо" — чудовий вибір для пісного столу. Ця страва зі спецій, томатів та кінзи не лише смачна, а й дуже поживна. Готується легко, а аромат і насичений смак подарують справжнє задоволення кожному. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • квасоля — 500 г;
  • цибуля — 2-3 шт.;
  • помідор — 2 шт.;
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • аджика — 1 ст. л.;
  • кінза;
  • часник — 5-7 зубків;
  • паприка — 1 ч.л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сіль. 

Спосіб приготування 

Заздалегідь замочіть квасолю на 6-8 годин або на ніч, щоб вона стала м’якшою і швидше зварилася. Потім промийте її і відваріть до готовності в підсоленій воді (приблизно 1-1,5 години). Дрібно наріжте цибулю та обсмажте її на олії до золотистого кольору.

квасоля по-грузинськи
Смажена цибуля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Наріжте помідори кубиками та додайте до цибулі. Готуйте ще 5-7 хвилин, поки помідори не стануть м’якими. Додайте томатну пасту та аджику, перемішайте і тушкуйте ще 2-3 хвилини.

смачна квасоля по-грузинськи
Квасоля на пательні. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додайте до суміші паприку, цукор і дрібку солі. Перемішайте все до однорідності. За бажанням можна додати трохи води або бульйону від квасолі, щоб соус був рідкішим.

квасоля по-грузинськи рецепт
Подрібнена квасоля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Злийте воду з квасолі та додайте її до соусу. Ретельно перемішайте і тушкуйте на слабкому вогні ще 10-15 хвилин, щоб квасоля добре ввібрала смак спецій. Дрібно наріжте кінзу і часник, додайте до страви, ретельно перемішайте і зніміть з вогню.

пісна квасоля по-грузинськи
Страва з квасолі. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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