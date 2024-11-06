Квасоля по-грузинськи "Лобіо" — рецепт найсмачнішої пісної страви.

Квасоля по-грузинськи "Лобіо" — найсмачніша пісна страва
Квасоля по-грузинськи "Лобіо" — чудовий вибір для пісного столу. Ця страва зі спецій, томатів та кінзи не лише смачна, а й дуже поживна. Готується легко, а аромат і насичений смак подарують справжнє задоволення кожному.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- квасоля — 500 г;
- цибуля — 2-3 шт.;
- помідор — 2 шт.;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- аджика — 1 ст. л.;
- кінза;
- часник — 5-7 зубків;
- паприка — 1 ч.л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль.
Спосіб приготування
Заздалегідь замочіть квасолю на 6-8 годин або на ніч, щоб вона стала м’якшою і швидше зварилася. Потім промийте її і відваріть до готовності в підсоленій воді (приблизно 1-1,5 години). Дрібно наріжте цибулю та обсмажте її на олії до золотистого кольору.
Наріжте помідори кубиками та додайте до цибулі. Готуйте ще 5-7 хвилин, поки помідори не стануть м’якими. Додайте томатну пасту та аджику, перемішайте і тушкуйте ще 2-3 хвилини.
Додайте до суміші паприку, цукор і дрібку солі. Перемішайте все до однорідності. За бажанням можна додати трохи води або бульйону від квасолі, щоб соус був рідкішим.
Злийте воду з квасолі та додайте її до соусу. Ретельно перемішайте і тушкуйте на слабкому вогні ще 10-15 хвилин, щоб квасоля добре ввібрала смак спецій. Дрібно наріжте кінзу і часник, додайте до страви, ретельно перемішайте і зніміть з вогню.
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