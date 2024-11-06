Фасоль по-грузински "Лобио" — рецепт вкуснейшего постного блюда.

Фасоль по-грузински. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Фасоль по-грузински "Лобио" — отличный выбор для постного стола. Это блюдо из специй, томатов и кинзы не только вкусное, но и очень питательное. Готовится легко, а аромат и насыщенный вкус подарят истинное удовольствие каждому.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

фасоль — 500 г;

лук — 2-3 шт.;

помидор — 2 шт.;

томатная паста — 1 ст. л.;

аджика — 1 ст. л.;

кинза;

чеснок — 5-7 зубков;

паприка — 1 ч.л.;

сахар — 1 ст. л.;

соль.

Способ приготовления

Заранее замочите фасоль на 6-8 часов или на ночь, чтобы она стала более мягкой и быстрее сварилась. Затем промойте ее и отварите до готовности в подсоленной воде (примерно 1-1,5 часа). Мелко нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета.

Жареный лук. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Нарежьте помидоры кубиками и добавьте лук. Готовьте еще 5-7 минут, пока помидоры не станут мягкими. Добавьте томатную пасту и аджику, перемешайте и тушите еще 2-3 минуты.

Фасоль на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавьте к смеси паприку, сахар и щепотку соли. Перемешайте все до однородности. По желанию можно добавить немного воды или бульона от фасоли, чтобы соус был более жидким.

Измельченная фасоль. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Слейте воду с фасоли и добавьте ее в соус. Тщательно перемешайте и тушите на слабом огне еще 10-15 минут, чтобы фасоль хорошо впитала вкус специй. Мелко нашинкуйте кинзу и чеснок, добавьте к блюду, тщательно перемешайте и снимите с огня.

Блюдо из фасоли. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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