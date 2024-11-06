Фасоль по-грузински "Лобио" — рецепт вкуснейшего постного блюда.

Фасоль по-грузински "Лобио" — самое вкусное постное блюдо
Фасоль по-грузински "Лобио" — отличный выбор для постного стола. Это блюдо из специй, томатов и кинзы не только вкусное, но и очень питательное. Готовится легко, а аромат и насыщенный вкус подарят истинное удовольствие каждому.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.
Вам понадобится:
- фасоль — 500 г;
- лук — 2-3 шт.;
- помидор — 2 шт.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- аджика — 1 ст. л.;
- кинза;
- чеснок — 5-7 зубков;
- паприка — 1 ч.л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль.
Способ приготовления
Заранее замочите фасоль на 6-8 часов или на ночь, чтобы она стала более мягкой и быстрее сварилась. Затем промойте ее и отварите до готовности в подсоленной воде (примерно 1-1,5 часа). Мелко нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета.
Нарежьте помидоры кубиками и добавьте лук. Готовьте еще 5-7 минут, пока помидоры не станут мягкими. Добавьте томатную пасту и аджику, перемешайте и тушите еще 2-3 минуты.
Добавьте к смеси паприку, сахар и щепотку соли. Перемешайте все до однородности. По желанию можно добавить немного воды или бульона от фасоли, чтобы соус был более жидким.
Слейте воду с фасоли и добавьте ее в соус. Тщательно перемешайте и тушите на слабом огне еще 10-15 минут, чтобы фасоль хорошо впитала вкус специй. Мелко нашинкуйте кинзу и чеснок, добавьте к блюду, тщательно перемешайте и снимите с огня.
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