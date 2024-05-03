Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Лайфхак, як розморозити м'ясо за 10 хвилин без мікрохвильової печі та окропу arrow

Лайфхак, як розморозити м'ясо за 10 хвилин без мікрохвильової печі та окропу

3 травня 2024 16:32
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Як розморозити м'ясо за 10 хвилин без мікрохвильової печі — несподіваний лайфхак
Шматочки м'яса. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Трапляється так, що м'ясо необхідно розморозити швидко та якісно. Як відомо, розморожувати м'ясо в гарячій воді не рекомендується, а в мікрохвильовій печі воно дуже часто починається готуватися під час розморожування. Ми розповімо про один лайфхак, який допоможе швидко розморозити м'ясо.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Іноді доводиться зіткнутися із необхідністю швидко розморозити м'ясо. Існує кілька способів розморожування і всі вони мають свої особливості. Багато хто вважає за краще використовувати мікрохвильову піч, а деякі віддають перевагу методу з окропом.

null
Сире м'ясо. Фото: Freepik

Хоча ці методи перевірені часом та ефективні, вони можуть призвести до втрати смакових якостей м'яса. Однак є спосіб, що дозволяє швидко розморозити м'ясо за короткий час, не займаючи багато часу. При цьому м'ясо залишиться трохи підмороженим, що робить його зручнішим для нарізки.

Для швидкого розморожування м'яса можна скористатися цукром

Для цього розчиніть одну столову ложку цукру в теплій воді при температурі близько 40-45 ºС.

Після розчинення цукру у воді м'ясо можна помістити в цей розчин, і через десять хвилин воно буде готовим до нарізки.

null
Сире м'ясо. Фото: Freepik

Цей метод розморожування підходить не тільки для м'яса, але й курячого м'яса, риби та фаршу.

Продукт, розморожений таким чином, зберігає свій смак і текстуру, а м'ясо набуває більш яскравих смакових якостей.

Раніше ми писали, як правильно нарізати м'ясо на шашлик.

Також радимо ознайомитися з рецептом найсмачнішого маринаду для шашлику зі свинини — виходить м'який та соковитий.

Ще ми писали про кілька важливих правил, як зберігати мариноване м'ясо для шашлику.

лайфхаки
м'ясо
поради
курка
червоне м'ясо

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

25 квітня 2024

15:54 Стало відомо, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів