Як розморозити м'ясо за 10 хвилин без мікрохвильової печі — несподіваний лайфхак

Шматочки м'яса. Фото: Freepik

Трапляється так, що м'ясо необхідно розморозити швидко та якісно. Як відомо, розморожувати м'ясо в гарячій воді не рекомендується, а в мікрохвильовій печі воно дуже часто починається готуватися під час розморожування. Ми розповімо про один лайфхак, який допоможе швидко розморозити м'ясо.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Іноді доводиться зіткнутися із необхідністю швидко розморозити м'ясо. Існує кілька способів розморожування і всі вони мають свої особливості. Багато хто вважає за краще використовувати мікрохвильову піч, а деякі віддають перевагу методу з окропом.

Сире м'ясо. Фото: Freepik

Хоча ці методи перевірені часом та ефективні, вони можуть призвести до втрати смакових якостей м'яса. Однак є спосіб, що дозволяє швидко розморозити м'ясо за короткий час, не займаючи багато часу. При цьому м'ясо залишиться трохи підмороженим, що робить його зручнішим для нарізки.

Для швидкого розморожування м'яса можна скористатися цукром

Для цього розчиніть одну столову ложку цукру в теплій воді при температурі близько 40-45 ºС.

Після розчинення цукру у воді м'ясо можна помістити в цей розчин, і через десять хвилин воно буде готовим до нарізки.

Сире м'ясо. Фото: Freepik

Цей метод розморожування підходить не тільки для м'яса, але й курячого м'яса, риби та фаршу.

Продукт, розморожений таким чином, зберігає свій смак і текстуру, а м'ясо набуває більш яскравих смакових якостей.

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