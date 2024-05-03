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Лайфхак, как разморозить мясо за 10 минут без микроволновки и кипятка

3 мая 2024 16:32
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Янина Томенко
Редактор
Как разморозить мясо за 10 минут без микроволновки — неожиданный лайфхак
Кусочки мяса. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Случается так, что мясо необходимо разморозить быстро и качественно. Как известно, размораживать мясо в горячей воде не рекомендуется, а в микроволновой печи, оно очень часто начинается готовиться во время разморозки. Мы расскажем об одном лайфхаке, который поможет быстро разморозить мясо. 

Об этом сообщают Новини.LIVE. 

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Иногда приходится столкнуться с необходимостью быстро разморозить мясо. Существует несколько способов размораживания, и все они имеют свои особенности. Многие предпочитают использовать микроволновую печь, а некоторые предпочитают метод с кипятком.

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Сырое мясо. Фото: Freepik

Хотя эти методы проверены временем и эффективны, они могут привести к потере вкусовых качеств мяса. Однако есть способ, который позволяет быстро разморозить мясо за короткое время, не занимая много времени. При этом мясо останется немного подмороженным, что делает его более удобным для нарезки.

Для быстрого размораживания мяса можно воспользоваться сахаром

Для этого растворите одну столовую ложку сахара в теплой воде при температуре около 40-45 ºС.

После растворения сахара в воде мясо можно поместить в этот раствор и через десять минут оно будет готово к нарезке.

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Сырое мясо. Фото: Freepik

Этот метод размораживания подходит не только для мяса, но и для куриного мяса, рыбы и фарша.

Продукт, размороженный таким образом, сохраняет свой вкус и текстуру, а мясо обретает более яркие вкусовые качества.

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лайфхаки
мясо
советы
курица
красное мясо

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