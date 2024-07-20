Правила приготування шарлотки, щоб яблука не потопали у тісті

Пиріг з яблуками. Фото: Freepik

Шарлотка — це смачний і ароматний пиріг, який любить багато хто. Однак часто при випіканні яблука осідають на дно, що може зіпсувати вигляд і текстуру пирога. Є кілька простих способів уникнути цього та зробити так, щоб яблука рівномірно розподілялися по всьому пирогу.

Новини.LIVE розкажуть про кілька рекомендацій, як приготувати смачну шарлотку з яблуками.

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Вибір правильних яблук

Використовуйте щільні та соковиті сорти яблук, такі як "Голден Делішес", "Гренні Сміт" або "Фуджі". Ці сорти менше схильні до виділення великої кількості соку при випіканні та краще зберігають свою форму.

Яблучний пиріг. Фото: Freepik

Підготовка яблук

Очистьте яблука від шкірки та видаліть серцевину. Наріжте яблука на тонкі, рівномірні часточки або кубики. Це допоможе їм краще розподілятися в тесті й запобігатиме осіданню на дно.

Після нарізки покладіть яблука на паперовий рушник, щоб забрати зайву вологу. Це допоможе зменшити кількість соку, що виділятиметься при випіканні.

Посипання борошном або крохмалем

Легенько посипте нарізані яблука борошном. Борошно допоможе яблукам краще зчепитися з тестом і запобігатиме їх осіданню на дно.

Замість муки можна використовувати кукурудзяний крохмаль. Він також ефективно запобігає осіданню яблук і допомагає загуснути сік, що виділяється, щоб він не обтяжував фрукти.

Яблука у кошику. Фото: Freepik

Додавання яблук у тісто

Замість того, щоб відразу додавати всі яблука в тісто, додавайте їх частинами. Спочатку налийте трохи тіста у форму, потім додайте частину яблук, знову залийте тістом та повторіть процес. Це допоможе яблукам розподілятися рівномірніше.

Акуратно перемішайте яблука з тістом, щоб вони рівномірно розподілилися. Не перестарайтеся, щоб не зіпсувати структуру тесту.

Використання карамелізації

Перед додаванням у тісто можна злегка карамелізувати яблука на сковороді з невеликою кількістю цукру та олії. Це не тільки покращить смак, а й допоможе яблукам краще триматися у тесті.

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