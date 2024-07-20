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Лайфхак, что сделать с яблоками, чтобы они не осели на дно шарлотки

20 июля 2024 08:30
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Правила приготовления шарлотки, чтобы яблоки не утопали в тесте
Пирог с яблоками. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Шарлотка — это вкусный и ароматный пирог, который любят многие. Однако часто при выпекании яблоки оседают на дно, что может испортить внешний вид и текстуру пирога. Есть несколько простых способов избежать этого и сделать так, чтобы яблоки равномерно распределялись по всему пирогу.

Новини.LIVE расскажет про несколько рекомендаций, как приготовить вкусную шарлотку с яблоками. 

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Выбор правильных яблок

Используйте плотные и сочные сорта яблок, такие как "Голден Делишес", "Грэнни Смит" или "Фуджи". Эти сорта меньше склонны к выделению большого количества сока при выпекании и лучше сохраняют свою форму.

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Яблочный пирог. Фото: Freepik

Подготовка яблок

Очистите яблоки от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте яблоки на тонкие, равномерные дольки или кубики. Это поможет им лучше распределяться в тесте и предотвратит оседание на дно.

После нарезки положите яблоки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. Это поможет сократить количество выделяемого сока при выпекании.

Посыпка мукой или крахмалом

Легонько посыпьте нарезанные яблоки мукой. Мука поможет яблокам лучше сцепиться с тестом и предотвратит их оседание на дно.

Вместо муки можно использовать кукурузный крахмал. Он также эффективно предотвращает оседание яблок и помогает загустить выделяющийся сок, чтобы он не утяжелял фрукты.

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Яблоки в корзине. Фото: Freepik

Добавление яблок в тесто

Вместо того чтобы сразу добавлять все яблоки в тесто, добавляйте их частями. Сначала налейте немного теста в форму, затем добавьте часть яблок, снова залейте тестом и повторите процесс. Это поможет яблокам распределяться более равномерно.

Аккуратно перемешайте яблоки с тестом, чтобы они равномерно распределились. Не переусердствуйте, чтобы не испортить структуру теста.

Использование карамелизации

Перед добавлением в тесто можно слегка карамелизировать яблоки на сковороде с небольшим количеством сахара и масла. Это не только улучшит вкус, но и поможет яблокам лучше держаться в тесте.

Раньше мы писали о нереально вкусном пироге с клубникой за пять минут + время на выпечку.

Также мы рассказывали об известном вишневом плетеном пироге из сериала Твин Пикс.

Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом французской запеканки с клубникой.

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