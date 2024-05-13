Як правильно зберігаати цибулю, щоб довго залишалася свіжою

Цибуля на столі. Фото: Freepik

Цибуля — це один із тих овочів, який може зберігатися досить довго, якщо його правильно зберігати. Але якщо порушити кілька правил, тоді вона починає швидко псуватися і стає м'якою.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете зберегти цибулю свіжою і привабливою протягом тривалого часу.

Вибір місця зберігання

Цибулю потрібно зберігати у прохолодному та сухому місці. Ідеальним варіантом є темне місце з гарною вентиляцією, де температура коливається від 0 до 4°C. Подібне місце можна знайти у підвалі, гаражі або коморі.

Уникайте вологи

Цибуля не повинна піддаватися впливу вологи, тому слід уникати зберігання цибулі в холодильнику або вологих місцях. Волога сприяє розвитку цвілі та гниття цибулі.

Ріпчаста і зелена цибуля. Фото: Freepik

Зберігання у сітках чи мішках

Цибулю можна зберігати у сітках чи мішках, щоб забезпечити хорошу циркуляцію повітря. Це дозволяє уникнути скупчення вологи навколо цибулі.

Уникайте сонячного світла

Цибулю слід зберігати в темному місці або в упаковці, щоб захистити її від сонячного світла. Світло може сприяти проростанню цибулі і прискорити її псування.

Синя і біла цибуля. Фото: Freepik

Ізолюйте цибулю від інших овочів та фруктів

Цибуля може виділяти етилен, газ, який сприяє дозріванню та прискорює псування фруктів та овочів. Тому цибулю слід зберігати окремо від інших продуктів.

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