Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Лайфхаки, як правильно зберігати цибулю, щоб вона не ставала м'якою arrow

Лайфхаки, як правильно зберігати цибулю, щоб вона не ставала м'якою

13 травня 2024 16:59
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Як правильно зберігаати цибулю, щоб довго залишалася свіжою
Цибуля на столі. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Цибуля — це один із тих овочів, який може зберігатися досить довго, якщо його правильно зберігати. Але якщо порушити кілька правил, тоді вона починає швидко псуватися і стає м'якою.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете зберегти цибулю свіжою і привабливою протягом тривалого часу.

Вибір місця зберігання

Цибулю потрібно зберігати у прохолодному та сухому місці. Ідеальним варіантом є темне місце з гарною вентиляцією, де температура коливається від 0 до 4°C. Подібне місце можна знайти у підвалі, гаражі або коморі.

Уникайте вологи

Цибуля не повинна піддаватися впливу вологи, тому слід уникати зберігання цибулі в холодильнику або вологих місцях. Волога сприяє розвитку цвілі та гниття цибулі.

null
Ріпчаста і зелена цибуля. Фото: Freepik

Зберігання у сітках чи мішках

Цибулю можна зберігати у сітках чи мішках, щоб забезпечити хорошу циркуляцію повітря. Це дозволяє уникнути скупчення вологи навколо цибулі.

Уникайте сонячного світла

Цибулю слід зберігати в темному місці або в упаковці, щоб захистити її від сонячного світла. Світло може сприяти проростанню цибулі і прискорити її псування.

null
Синя і біла цибуля. Фото: Freepik

Ізолюйте цибулю від інших овочів та фруктів

Цибуля може виділяти етилен, газ, який сприяє дозріванню та прискорює псування фруктів та овочів. Тому цибулю слід зберігати окремо від інших продуктів.

Раніше ми писали, кому не можна їсти молоду капусту і чому.

Також ми розповідали про особливості пекінської капусти, про її користь та шкоду.

Дізнайтеся, чим корисна морква по-корейськи — кому не можна її їсти.

їжа
овочі
лайфхаки
цибуля
зелень
зберігання продуктів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина