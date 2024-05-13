Как правильно хранить лук, чтобы долго оставался свежим

Лук на столе. Фото: Freepik

Лук — это один из тех овощей, который может храниться достаточно долго, если его правильно хранить. Но если нарушить несколько правил, тогда он начинается быстро портиться и становится вялым.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Выбор места хранения

Лук нужно хранить в прохладном и сухом месте. Идеальным вариантом является темное место с хорошей вентиляцией, где температура колеблется от 0 °C до 4 °C. Подобное место можно найти в подвале, гараже или кладовой.

Избегайте влаги

Лук не должен подвергаться воздействию влаги, поэтому следует избегать хранения лука в холодильнике или влажных местах. Влага способствует развитию плесени и гниению лука.

Репчатый и зеленый лук. Фото: Freepik

Хранение в сетках или мешках

Лук можно хранить в сетках или мешках, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Это позволяет избежать скопления влаги вокруг лука.

Избегайте солнечного света

Лук следует хранить в темном месте или в упаковке, чтобы защитить его от прямого солнечного света. Свет может способствовать прорастанию лука и ускорить его порчу.

Синий и белый лук. Фото: Freepik

Изолируйте лук от других овощей и фруктов

Лук может выделять этилен, газ, который способствует созреванию и ускоряет порчу фруктов и овощей. Поэтому лук следует хранить отдельно от других продуктов.

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