Как правильно хранить лук, чтобы долго оставался свежим

Лайфхаки, как правильно хранить лук, чтобы он не становился мягким
Лук — это один из тех овощей, который может храниться достаточно долго, если его правильно хранить. Но если нарушить несколько правил, тогда он начинается быстро портиться и становится вялым.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете сохранить лук свежим и привлекательным на протяжении длительного времени.
Выбор места хранения
Лук нужно хранить в прохладном и сухом месте. Идеальным вариантом является темное место с хорошей вентиляцией, где температура колеблется от 0 °C до 4 °C. Подобное место можно найти в подвале, гараже или кладовой.
Избегайте влаги
Лук не должен подвергаться воздействию влаги, поэтому следует избегать хранения лука в холодильнике или влажных местах. Влага способствует развитию плесени и гниению лука.
Хранение в сетках или мешках
Лук можно хранить в сетках или мешках, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Это позволяет избежать скопления влаги вокруг лука.
Избегайте солнечного света
Лук следует хранить в темном месте или в упаковке, чтобы защитить его от прямого солнечного света. Свет может способствовать прорастанию лука и ускорить его порчу.
Изолируйте лук от других овощей и фруктов
Лук может выделять этилен, газ, который способствует созреванию и ускоряет порчу фруктов и овощей. Поэтому лук следует хранить отдельно от других продуктов.
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