Лаваш із сиром та картоплею на сніданок — покрокове приготування.

Лаваш із сиром та картоплею на сковороді на сніданок — незвичайний рецепт
Лаваш з сиром та картоплею на сніданок. Цікава корейська картопля, яка чудово підійде для сніданку.
Рецепт опублікували на каналі YouTube table diary.
Вам знадобиться:
- 90 г борошна;
- 55 г молока;
- 10 г топленої олії;
- сіль;
- 1 картопля (середнього розміру);
- 2 столові ложки майонезу;
- сир моцарелла.
Спосіб приготування
До борошна додати розтоплене вершкове масло, сіль, молоко і замішати тісто.
Тісто залишити на 10 хвилин під плівкою.
Тим часом необхідно відварити картоплю та зробити пюре.
З тіста розкочуємо лаваш. Кладемо тертий сир та пюре.
Формуємо лаваш із начинкою.
Випікаємо на сухій сковороді із двох сторін до золотої скоринки.
Випікати можна без олії або з мінімальною кількістю.
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