Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Лаваш із сиром та картоплею на сковороді на сніданок — незвичайний рецепт arrow

Лаваш із сиром та картоплею на сковороді на сніданок — незвичайний рецепт

18 червня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Лаваш із сиром та картоплею на сніданок — покрокове приготування.
Лаваш із сиром. Фото: YouTube @table_diary
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Лаваш з сиром та картоплею на сніданок. Цікава корейська картопля, яка чудово підійде для сніданку.

Рецепт опублікували на каналі YouTube table diary.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • 90 г борошна;
  • 55 г молока;
  • 10 г топленої олії;
  • сіль;
  • 1 картопля (середнього розміру);
  • 2 столові ложки майонезу;
  • сир моцарелла.

Спосіб приготування

До борошна додати розтоплене вершкове масло, сіль, молоко і замішати тісто.

null
Борошно та олію. Фото: YouTube @table_diary

Тісто залишити на 10 хвилин під плівкою.

null
Тісто для лаваша. Фото: YouTube @table_diary

Тим часом необхідно відварити картоплю та зробити пюре.

null
Приготування лаваша. Фото: YouTube @table_diary

З тіста розкочуємо лаваш. Кладемо тертий сир та пюре.

null
Сир та пюре. Фото: YouTube @table_diary

Формуємо лаваш із начинкою.

null
Приготування лаваша. Фото: YouTube @table_diary

Випікаємо на сухій сковороді із двох сторін до золотої скоринки.

null
Приготування лаваша. Фото: YouTube @table_diary

Випікати можна без олії або з мінімальною кількістю.

null
Приготування лаваша. Фото: YouTube @table_diary

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.

Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий та смачний рецепт із лаваша.

Або ознайомтеся з рецептом смачного сніданку з лаваша — лише три інгредієнти.

Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобиться вода та борошно.

сир
лаваш
рецепти
ідея для сніданку
лайфхаки
картопля

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор