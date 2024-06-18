Лаваш із сиром та картоплею на сніданок — покрокове приготування.

Лаваш із сиром. Фото: YouTube @table_diary

Лаваш з сиром та картоплею на сніданок. Цікава корейська картопля, яка чудово підійде для сніданку.

Рецепт опублікували на каналі YouTube table diary.

Читайте також:

Вам знадобиться:

90 г борошна;

55 г молока;

10 г топленої олії;

сіль;

1 картопля (середнього розміру);

2 столові ложки майонезу;

сир моцарелла.

Спосіб приготування

До борошна додати розтоплене вершкове масло, сіль, молоко і замішати тісто.

Борошно та олію. Фото: YouTube @table_diary

Тісто залишити на 10 хвилин під плівкою.

Тісто для лаваша. Фото: YouTube @table_diary

Тим часом необхідно відварити картоплю та зробити пюре.

Приготування лаваша. Фото: YouTube @table_diary

З тіста розкочуємо лаваш. Кладемо тертий сир та пюре.

Сир та пюре. Фото: YouTube @table_diary

Формуємо лаваш із начинкою.

Приготування лаваша. Фото: YouTube @table_diary

Випікаємо на сухій сковороді із двох сторін до золотої скоринки.

Приготування лаваша. Фото: YouTube @table_diary

Випікати можна без олії або з мінімальною кількістю.

Приготування лаваша. Фото: YouTube @table_diary

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.

Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий та смачний рецепт із лаваша.

Або ознайомтеся з рецептом смачного сніданку з лаваша — лише три інгредієнти.

Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобиться вода та борошно.