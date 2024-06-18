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Лаваш с сыром и картошкой на сковороде на завтрак — необычный рецепт

18 июня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Лаваш с сыром и картошкой на завтрак — пошаговое приготовление.
Лаваш с сыром. Фото: YouTube @table_diary
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Лаваш с сыром и картошкой на завтрак. Интересный корейский картофель, который отлично подойдет для завтрака. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале table diary. 

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Вам понадобится: 

  • 90 г муки;
  • 55 г молока;
  • 10 г топленого масла;
  • соль;
  • 1 картофель (среднего размера);
  • 2 столовые ложки майонеза;
  • сыр моцарелла. 

Способ приготовления 

К муке добавить растопленное сливочное масло, соль, молоко и замешать тесто.

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Мука и масло. Фото: YouTube @table_diary

Тесто оставить на 10 минут под пленкой. 

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Тесто для лаваша. Фото: YouTube @table_diary

Тем временем необходимо отварить картофель и сделать пюре. 

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Приготовление лаваша. Фото: YouTube @table_diary

Из теста раскатываем лаваш. Кладем тертый сыр и пюре. 

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Сыр и пюре. Фото: YouTube @table_diary

Формируем лаваш с начинкой. 

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Приготовление лаваша. Фото: YouTube @table_diary

Выпекаем на сухой сковороде с двух сторон до золотой корочки. 

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Приготовление лаваша. Фото: YouTube @table_diary

Выпекать можно без масла или с минимальным количеством. 

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Приготовление лаваша. Фото: YouTube @table_diary

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстрый и вкусный рецепт из лаваша.

Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.

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