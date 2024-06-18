Лаваш с сыром и картошкой на завтрак — пошаговое приготовление.

Лаваш с сыром и картошкой на сковороде на завтрак — необычный рецепт
Лаваш с сыром и картошкой на завтрак. Интересный корейский картофель, который отлично подойдет для завтрака.
Рецепт опубликовали на YouTube канале table diary.
Вам понадобится:
- 90 г муки;
- 55 г молока;
- 10 г топленого масла;
- соль;
- 1 картофель (среднего размера);
- 2 столовые ложки майонеза;
- сыр моцарелла.
Способ приготовления
К муке добавить растопленное сливочное масло, соль, молоко и замешать тесто.
Тесто оставить на 10 минут под пленкой.
Тем временем необходимо отварить картофель и сделать пюре.
Из теста раскатываем лаваш. Кладем тертый сыр и пюре.
Формируем лаваш с начинкой.
Выпекаем на сухой сковороде с двух сторон до золотой корочки.
Выпекать можно без масла или с минимальным количеством.
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