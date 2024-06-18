Лаваш с сыром и картошкой на завтрак — пошаговое приготовление.

Лаваш с сыром. Фото: YouTube @table_diary

Лаваш с сыром и картошкой на завтрак. Интересный корейский картофель, который отлично подойдет для завтрака.

Рецепт опубликовали на YouTube канале table diary.

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Вам понадобится:

90 г муки;

55 г молока;

10 г топленого масла;

соль;

1 картофель (среднего размера);

2 столовые ложки майонеза;

сыр моцарелла.

Способ приготовления

К муке добавить растопленное сливочное масло, соль, молоко и замешать тесто.

Мука и масло. Фото: YouTube @table_diary

Тесто оставить на 10 минут под пленкой.

Тесто для лаваша. Фото: YouTube @table_diary

Тем временем необходимо отварить картофель и сделать пюре.

Приготовление лаваша. Фото: YouTube @table_diary

Из теста раскатываем лаваш. Кладем тертый сыр и пюре.

Сыр и пюре. Фото: YouTube @table_diary

Формируем лаваш с начинкой.

Приготовление лаваша. Фото: YouTube @table_diary

Выпекаем на сухой сковороде с двух сторон до золотой корочки.

Приготовление лаваша. Фото: YouTube @table_diary

Выпекать можно без масла или с минимальным количеством.

Приготовление лаваша. Фото: YouTube @table_diary

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