Лаваш із морквою по-корейськи та копченою куркою, швидкий — покроковий рецепт

Лаваш з морквою по-корейськи та копченою куркою. Фото: YouTube @evadaren

Лаваш з морквою по-корейськи та копченою куркою — це ідеальний варіант для швидкого та смачного перекушування або обіду. Поєднання соковитої курки з пікантною морквою створює неймовірний смак, який сподобається всім без винятку. Легкий у приготуванні, але настільки смачний, що його хочеться готувати знову та знову.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться (на 2 рулети):

лаваш із паприкою — 2 шт.;

копчена куряча чверть — 1 шт.;

сметана 21% — 400 г;

морква по-корейськи — 300 г;

зелена цибуля;

чорний мелений перець і сіль на смак.

Спосіб приготування

Сметану кладемо в сито на паперовий рушник або марлю і "відвішуємо" 3-4 години при кімнатній температурі (можна замінити на крем сир).

Лаваш і сир сир. Фото: YouTube @evadaren

З моркви зливаємо зайву рідину. Курячу чверть позбавляємо шкіри та кісток, м'ясо нарізаємо.

Лаваш та начинка. Фото: YouTube @evadaren

Лаваш щедро змащуємо в довжину половиною крем-сиру, залишивши наприкінці близько 10 см. Зверху укладаємо половину моркви та копченої курки.

Лаваш із куркою. Фото: YouTube @evadaren

Присипаємо подрібненою цибулею і згортаємо в рулет. Потім загортаємо в пакет та відправляємо на ніч у холодильник. Також чинимо з другим лавашем.

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