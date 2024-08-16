Лаваш із морквою по-корейськи та копченою куркою, швидкий — покроковий рецепт

Лаваш з морквою по-корейськи та копченою куркою
Лаваш з морквою по-корейськи та копченою куркою — це ідеальний варіант для швидкого та смачного перекушування або обіду. Поєднання соковитої курки з пікантною морквою створює неймовірний смак, який сподобається всім без винятку. Легкий у приготуванні, але настільки смачний, що його хочеться готувати знову та знову.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться (на 2 рулети):
- лаваш із паприкою — 2 шт.;
- копчена куряча чверть — 1 шт.;
- сметана 21% — 400 г;
- морква по-корейськи — 300 г;
- зелена цибуля;
- чорний мелений перець і сіль на смак.
Спосіб приготування
Сметану кладемо в сито на паперовий рушник або марлю і "відвішуємо" 3-4 години при кімнатній температурі (можна замінити на крем сир).
З моркви зливаємо зайву рідину. Курячу чверть позбавляємо шкіри та кісток, м'ясо нарізаємо.
Лаваш щедро змащуємо в довжину половиною крем-сиру, залишивши наприкінці близько 10 см. Зверху укладаємо половину моркви та копченої курки.
Присипаємо подрібненою цибулею і згортаємо в рулет. Потім загортаємо в пакет та відправляємо на ніч у холодильник. Також чинимо з другим лавашем.
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