Лаваш с морковью по-корейски и копченой курицей, быстрый — пошаговый рецепт

Лаваш с морковью по-корейски и копченой курицей
Лаваш с морковью по-корейски и копченой курицей — это идеальный вариант для быстрого и вкусного перекуса или обеда. Сочетание сочной курицы с пикантной морковью создает невероятный вкус, который понравится всем без исключения. Легкий в приготовлении, но настолько вкусный, что его хочется готовить снова и снова.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится (на 2 рулета):
- лаваш с паприкой — 2 шт.;
- копченая куриная четверть — 1 шт.;
- сметана 21% — 400 г;
- морковь по-корейски — 300 г;
- зеленый лук;
- черный молотый перец и соль по вкусу.
Способ приготовления
Сметану кладем в сито на бумажное полотенце или марлю и "отвешиваем" 3-4 часа при комнатной температуре (можно заменить на крем-сыр).
С моркови сливаем лишнюю жидкость. Куриную четверть избавляем от кожи и костей, мясо нарезаем.
Лаваш щедро смазываем в длину половиной частью крем-сыра, оставив в конце около 10 см. Сверху укладываем половину моркови и копченой курицы.
Присыпаем измельченным луком и сворачиваем в рулет. Затем заворачиваем в пакет и отправляем на ночь в холодильник. Также поступаем со вторым лавашом.
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