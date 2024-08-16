Лаваш с морковью по-корейски и копченой курицей, быстрый — пошаговый рецепт

Лаваш с морковью по-корейски и копченой курицей. Фото: YouTube @evadaren

Лаваш с морковью по-корейски и копченой курицей — это идеальный вариант для быстрого и вкусного перекуса или обеда. Сочетание сочной курицы с пикантной морковью создает невероятный вкус, который понравится всем без исключения. Легкий в приготовлении, но настолько вкусный, что его хочется готовить снова и снова.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится (на 2 рулета):

лаваш с паприкой — 2 шт.;

копченая куриная четверть — 1 шт.;

сметана 21% — 400 г;

морковь по-корейски — 300 г;

зеленый лук;

черный молотый перец и соль по вкусу.

Способ приготовления

Сметану кладем в сито на бумажное полотенце или марлю и "отвешиваем" 3-4 часа при комнатной температуре (можно заменить на крем-сыр).

Лаваш и крем-сыр. Фото: YouTube @evadaren

С моркови сливаем лишнюю жидкость. Куриную четверть избавляем от кожи и костей, мясо нарезаем.

Лаваш и начинка. Фото: YouTube @evadaren

Лаваш щедро смазываем в длину половиной частью крем-сыра, оставив в конце около 10 см. Сверху укладываем половину моркови и копченой курицы.

Лаваш с курицей. Фото: YouTube @evadaren

Присыпаем измельченным луком и сворачиваем в рулет. Затем заворачиваем в пакет и отправляем на ночь в холодильник. Также поступаем со вторым лавашом.

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