Лазанья з кабачків із м’ясом та соусом бешамель — альтернативний рецепт класиці

Лазанья з кабачків. Фото: кадр з відео

Ця соковита лазанья з кабачків, м’ясної начинки та ніжного соусу бешамель — ідеальна літня страва, яка смакує навіть краще за традиційну. Без тіста, без важкості, але з насиченим і гармонійним смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

кабачки — 2–3 шт.;

твердий сир — 150 г;

фарш (курячий або свинячо-яловичий) — 400 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

часник — 2–3 зуб.;

томатна паста — 2 ст. л.;

томатний сік — 200 мл.;

сіль, перець, прованські трави — до свого смаку.

Для соусу бешамель:

молоко — 400 мл.;

вершкове масло — 30 г;

борошно — 30 г;

сіль — до свого смаку;

мелений мускатний горіх — дрібка.

Спосіб приготування

Нарізати кабачки вздовж тонкими пластинами, посолити й залишити на 10 хвилин. Злегка обсмажити або запекти їх до м’якості.

Нарізані кабачки. Фото: кадр з відео

Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти, обсмажити до м’якості.

Смажені кабачки. Фото: кадр з відео

Додати фарш, підрум’янити, ввести томатну пасту, сік, спеції та тушкувати під кришкою 20 хвилин.

Фарш, цибуля та морква. Фото: кадр з відео

Для бешамелю розтопити масло, додати борошно, поступово влити молоко, постійно помішуючи.

Соус бешамель. Фото: кадр з відео

Довести до загустіння, посолити, приправити мускатним горіхом.

Фарш та кабачки. Фото: кадр з відео

Зібрати лазанью у формі, чергуючи шари: бешамель, кабачки, м’ясна начинка, знову бешамель, сир, кабачки, м’ясо, кабачки, бешамель, сир.

Готова страва. Фото: кадр з відео

Накрити фольгою, запікати 30 хвилин при 180 °C. За 10 хв до кінця зняти фольгу для рум’яної скоринки. Дати настоятися 10–15 хвилин перед подачею.

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