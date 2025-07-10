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Головна arrow Смак arrow Лазанья з кабачків — смачніше за класику, можна готувати все літо arrow

Лазанья з кабачків — смачніше за класику, можна готувати все літо

10 липня 2025 21:01
Марина Євтягіна - Редактор
Лазанья з кабачків із м’ясом та соусом бешамель — альтернативний рецепт класиці
Лазанья з кабачків. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Ця соковита лазанья з кабачків, м’ясної начинки та ніжного соусу бешамель — ідеальна літня страва, яка смакує навіть краще за традиційну. Без тіста, без важкості, але з насиченим і гармонійним смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться:

  • кабачки — 2–3 шт.;
  • твердий сир — 150 г;
  • фарш (курячий або свинячо-яловичий) — 400 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • часник — 2–3 зуб.;
  • томатна паста — 2 ст. л.;
  • томатний сік — 200 мл.;
  • сіль, перець, прованські трави — до свого смаку.

Для соусу бешамель:

  • молоко — 400 мл.;
  • вершкове масло — 30 г;
  • борошно — 30 г;
  • сіль — до свого смаку;
  • мелений мускатний горіх — дрібка.

Спосіб приготування

Нарізати кабачки вздовж тонкими пластинами, посолити й залишити на 10 хвилин. Злегка обсмажити або запекти їх до м’якості.

лазанья з кабачків із м’ясом та соусом бешамель
Нарізані кабачки. Фото: кадр з відео

Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти, обсмажити до м’якості.

не класична лазанья з кабачків із м’ясом та соусом бешамель
Смажені кабачки. Фото: кадр з відео

Додати фарш, підрум’янити, ввести томатну пасту, сік, спеції та тушкувати під кришкою 20 хвилин.

смачна лазанья з кабачків із м’ясом та соусом бешамель
Фарш, цибуля та морква. Фото: кадр з відео

Для бешамелю розтопити масло, додати борошно, поступово влити молоко, постійно помішуючи.

проста лазанья з кабачків із м’ясом та соусом бешамель
Соус бешамель. Фото: кадр з відео

Довести до загустіння, посолити, приправити мускатним горіхом.

домашня лазанья з кабачків із м’ясом та соусом бешамель
Фарш та кабачки. Фото: кадр з відео

Зібрати лазанью у формі, чергуючи шари: бешамель, кабачки, м’ясна начинка, знову бешамель, сир, кабачки, м’ясо, кабачки, бешамель, сир.

ситна лазанья з кабачків із м’ясом та соусом бешамель
Готова страва. Фото: кадр з відео

Накрити фольгою, запікати 30 хвилин при 180 °C. За 10 хв до кінця зняти фольгу для рум’яної скоринки. Дати настоятися 10–15 хвилин перед подачею.

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