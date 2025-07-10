Лазанья з кабачків із м’ясом та соусом бешамель — альтернативний рецепт класиці

Лазанья з кабачків — смачніше за класику, можна готувати все літо
Ця соковита лазанья з кабачків, м’ясної начинки та ніжного соусу бешамель — ідеальна літня страва, яка смакує навіть краще за традиційну. Без тіста, без важкості, але з насиченим і гармонійним смаком.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2–3 шт.;
- твердий сир — 150 г;
- фарш (курячий або свинячо-яловичий) — 400 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- часник — 2–3 зуб.;
- томатна паста — 2 ст. л.;
- томатний сік — 200 мл.;
- сіль, перець, прованські трави — до свого смаку.
Для соусу бешамель:
- молоко — 400 мл.;
- вершкове масло — 30 г;
- борошно — 30 г;
- сіль — до свого смаку;
- мелений мускатний горіх — дрібка.
Спосіб приготування
Нарізати кабачки вздовж тонкими пластинами, посолити й залишити на 10 хвилин. Злегка обсмажити або запекти їх до м’якості.
Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти, обсмажити до м’якості.
Додати фарш, підрум’янити, ввести томатну пасту, сік, спеції та тушкувати під кришкою 20 хвилин.
Для бешамелю розтопити масло, додати борошно, поступово влити молоко, постійно помішуючи.
Довести до загустіння, посолити, приправити мускатним горіхом.
Зібрати лазанью у формі, чергуючи шари: бешамель, кабачки, м’ясна начинка, знову бешамель, сир, кабачки, м’ясо, кабачки, бешамель, сир.
Накрити фольгою, запікати 30 хвилин при 180 °C. За 10 хв до кінця зняти фольгу для рум’яної скоринки. Дати настоятися 10–15 хвилин перед подачею.
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