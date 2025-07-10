Лазанья из кабачков с мясом и соусом бешамель — альтернативный рецепт классике

Лазанья из кабачков — вкуснее классики, можно готовить все лето
Эта сочная лазанья из кабачков, мясной начинки и нежного соуса бешамель — идеальное летнее блюдо, которое на вкус даже лучше традиционного. Без теста, без тяжести, но с насыщенным и гармоничным вкусом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- кабачки — 2-3 шт.;
- твердый сыр — 150 г;
- фарш (куриный или свино-говяжий) — 400 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 2-3 зуб;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- томатный сок — 200 мл.;
- соль, перец, прованские травы — по своему вкусу.
Для соуса бешамель:
- молоко — 400 мл.;
- сливочное масло — 30 г;
- мука — 30 г;
- соль — по своему вкусу;
- молотый мускатный орех — щепотка.
Способ приготовления
Нарезать кабачки вдоль тонкими пластинами, посолить и оставить на 10 минут. Слегка обжарить или запечь их до мягкости.
Лук мелко нарезать, морковь натереть, обжарить до мягкости.
Добавить фарш, подрумянить, ввести томатную пасту, сок, специи и тушить под крышкой 20 минут.
Для бешамеля растопить масло, добавить муку, постепенно влить молоко, постоянно помешивая.
Довести до загустения, посолить, приправить мускатным орехом.
Собрать лазанью в форме, чередуя слои: бешамель, кабачки, мясная начинка, снова бешамель, сыр, кабачки, мясо, кабачки, бешамель, сыр.
Накрыть фольгой, запекать 30 минут при 180 °C. За 10 мин до конца снять фольгу для румяной корочки. Дать настояться 10-15 минут перед подачей.
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