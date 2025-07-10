Лазанья из кабачков с мясом и соусом бешамель — альтернативный рецепт классике

Лазанья из кабачков. Фото: кадр с видео

Эта сочная лазанья из кабачков, мясной начинки и нежного соуса бешамель — идеальное летнее блюдо, которое на вкус даже лучше традиционного. Без теста, без тяжести, но с насыщенным и гармоничным вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

кабачки — 2-3 шт.;

твердый сыр — 150 г;

фарш (куриный или свино-говяжий) — 400 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 2-3 зуб;

томатная паста — 2 ст. л.;

томатный сок — 200 мл.;

соль, перец, прованские травы — по своему вкусу.

Для соуса бешамель:

молоко — 400 мл.;

сливочное масло — 30 г;

мука — 30 г;

соль — по своему вкусу;

молотый мускатный орех — щепотка.

Способ приготовления

Нарезать кабачки вдоль тонкими пластинами, посолить и оставить на 10 минут. Слегка обжарить или запечь их до мягкости.

Нарезанные кабачки. Фото: кадр с видео

Лук мелко нарезать, морковь натереть, обжарить до мягкости.

Жареные кабачки. Фото: кадр с видео

Добавить фарш, подрумянить, ввести томатную пасту, сок, специи и тушить под крышкой 20 минут.

Фарш, лук и морковь. Фото: кадр с видео

Для бешамеля растопить масло, добавить муку, постепенно влить молоко, постоянно помешивая.

Соус бешамель. Фото: кадр с видео

Довести до загустения, посолить, приправить мускатным орехом.

Фарш и кабачки. Фото: кадр с видео

Собрать лазанью в форме, чередуя слои: бешамель, кабачки, мясная начинка, снова бешамель, сыр, кабачки, мясо, кабачки, бешамель, сыр.

Готовое блюдо. Фото: кадр с видео

Накрыть фольгой, запекать 30 минут при 180 °C. За 10 мин до конца снять фольгу для румяной корочки. Дать настояться 10-15 минут перед подачей.

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