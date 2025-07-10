Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Лазанья из кабачков — вкуснее классики, можно готовить все лето arrow

Лазанья из кабачков — вкуснее классики, можно готовить все лето

10 июля 2025 21:01
Марина Евтягина - Редактор
Лазанья из кабачков с мясом и соусом бешамель — альтернативный рецепт классике
Лазанья из кабачков. Фото: кадр с видео
Марина Евтягина - Редактор

Эта сочная лазанья из кабачков, мясной начинки и нежного соуса бешамель — идеальное летнее блюдо, которое на вкус даже лучше традиционного. Без теста, без тяжести, но с насыщенным и гармоничным вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • кабачки — 2-3 шт.;
  • твердый сыр — 150 г;
  • фарш (куриный или свино-говяжий) — 400 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 2-3 зуб;
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • томатный сок — 200 мл.;
  • соль, перец, прованские травы — по своему вкусу.

Для соуса бешамель:

  • молоко — 400 мл.;
  • сливочное масло — 30 г;
  • мука — 30 г;
  • соль — по своему вкусу;
  • молотый мускатный орех — щепотка.

Способ приготовления

Нарезать кабачки вдоль тонкими пластинами, посолить и оставить на 10 минут. Слегка обжарить или запечь их до мягкости.

лазанья з кабачків із м’ясом та соусом бешамель
Нарезанные кабачки. Фото: кадр с видео

Лук мелко нарезать, морковь натереть, обжарить до мягкости.

не класична лазанья з кабачків із м’ясом та соусом бешамель
Жареные кабачки. Фото: кадр с видео

Добавить фарш, подрумянить, ввести томатную пасту, сок, специи и тушить под крышкой 20 минут.

смачна лазанья з кабачків із м’ясом та соусом бешамель
Фарш, лук и морковь. Фото: кадр с видео

Для бешамеля растопить масло, добавить муку, постепенно влить молоко, постоянно помешивая.

проста лазанья з кабачків із м’ясом та соусом бешамель
Соус бешамель. Фото: кадр с видео

Довести до загустения, посолить, приправить мускатным орехом.

домашня лазанья з кабачків із м’ясом та соусом бешамель
Фарш и кабачки. Фото: кадр с видео

Собрать лазанью в форме, чередуя слои: бешамель, кабачки, мясная начинка, снова бешамель, сыр, кабачки, мясо, кабачки, бешамель, сыр.

ситна лазанья з кабачків із м’ясом та соусом бешамель
Готовое блюдо. Фото: кадр с видео

Накрыть фольгой, запекать 30 минут при 180 °C. За 10 мин до конца снять фольгу для румяной корочки. Дать настояться 10-15 минут перед подачей.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из кабачков

Рецепт котлет из кабачков, как мясные — никто не догадается из чего они.

Вкусный рецепт кабачков по-французски от украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.

Необычное блюдо, закуска из кабачков, как в ресторане — рецепт из Польши.

Простой рецепт дерунов из кабачков, которые вкуснее картофельных.

Ужин лазанья рецепт запеканки рецепт из кабачка кабачки
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации