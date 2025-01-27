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Лазанья за 10 хв — коли хочеться чогось смачного та ресторанного

27 січня 2025 00:31
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Лінива лазанья за 10 хвилин — смачний рецепт із ресторанним смаком
Домашня лазанья. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Коли хочеться ресторанної страви, але немає часу на довге приготування, ця лінива лазанья стане ідеальним вибором. Простий рецепт, який займе лише 10 хвилин, подарує вам смак справжньої італійської класики у домашніх умовах!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • лаваш — 1 упаковка;
  • фарш (будь-який) — 500 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • соус томатний — 300 мл;
  • моцарела — 250 г;
  • сметана — 100 г;
  • олія — 3–4 ст.л.;
  • сіль, перець, спеції — за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю та обсмажити її разом із фаршем на сковороді до готовності.

як приготувати лазанью
Цибуля та фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Влити томатний соус до фаршу, додати сіль, перець, базилік, італійські трави та сухий часник за смаком. Перемішати.

як приготувати лазанью за 10 хвилин
Фарш та соус. Фото: smachnenke.com.ua

У форму для запікання викласти перший шар лаваша. Змастити його сметаною та викласти частину фаршу з соусом.

як приготувати ліниву лазанью
Фарш та лаваш. Фото: smachnenke.com.ua

Чергувати шари лаваша, сметани та фаршу, доки не закінчаться всі інгредієнти. 

як приготувати смачну лазанью
Тертий сир. Фото: smachnenke.com.ua

Останній шар фаршу щедро посипати тертим сиром. Запікати при температурі 220–250 ºС протягом 10–15 хвилин на середньому рівні духовки.

як приготувати лазанью з лавашом
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

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