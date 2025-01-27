Лінива лазанья за 10 хвилин — смачний рецепт із ресторанним смаком

Лазанья за 10 хв — коли хочеться чогось смачного та ресторанного
Коли хочеться ресторанної страви, але немає часу на довге приготування, ця лінива лазанья стане ідеальним вибором. Простий рецепт, який займе лише 10 хвилин, подарує вам смак справжньої італійської класики у домашніх умовах!
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- лаваш — 1 упаковка;
- фарш (будь-який) — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- соус томатний — 300 мл;
- моцарела — 250 г;
- сметана — 100 г;
- олія — 3–4 ст.л.;
- сіль, перець, спеції — за смаком.
Спосіб приготування
Нарізати цибулю та обсмажити її разом із фаршем на сковороді до готовності.
Влити томатний соус до фаршу, додати сіль, перець, базилік, італійські трави та сухий часник за смаком. Перемішати.
У форму для запікання викласти перший шар лаваша. Змастити його сметаною та викласти частину фаршу з соусом.
Чергувати шари лаваша, сметани та фаршу, доки не закінчаться всі інгредієнти.
Останній шар фаршу щедро посипати тертим сиром. Запікати при температурі 220–250 ºС протягом 10–15 хвилин на середньому рівні духовки.
Раніше ми писали рецепт соковитих котлет з дитинства за рецептом бабусі.
Ще ми розповідали, як приготувати котлети в духовці — простий рецепт.
Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом хрустких, але соковитих котлет.
Читайте Новини.LIVE!