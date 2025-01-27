Лінива лазанья за 10 хвилин — смачний рецепт із ресторанним смаком

Домашня лазанья. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться ресторанної страви, але немає часу на довге приготування, ця лінива лазанья стане ідеальним вибором. Простий рецепт, який займе лише 10 хвилин, подарує вам смак справжньої італійської класики у домашніх умовах!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

лаваш — 1 упаковка;

фарш (будь-який) — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

соус томатний — 300 мл;

моцарела — 250 г;

сметана — 100 г;

олія — 3–4 ст.л.;

сіль, перець, спеції — за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю та обсмажити її разом із фаршем на сковороді до готовності.

Цибуля та фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Влити томатний соус до фаршу, додати сіль, перець, базилік, італійські трави та сухий часник за смаком. Перемішати.

Фарш та соус. Фото: smachnenke.com.ua

У форму для запікання викласти перший шар лаваша. Змастити його сметаною та викласти частину фаршу з соусом.

Фарш та лаваш. Фото: smachnenke.com.ua

Чергувати шари лаваша, сметани та фаршу, доки не закінчаться всі інгредієнти.

Тертий сир. Фото: smachnenke.com.ua

Останній шар фаршу щедро посипати тертим сиром. Запікати при температурі 220–250 ºС протягом 10–15 хвилин на середньому рівні духовки.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

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