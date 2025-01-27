Ленивая лазанья за 10 минут — вкусный рецепт с ресторанным вкусом

Лазанья за 10 мин — когда хочется чего-то вкусного и ресторанного
Когда хочется ресторанного блюда, но нет времени на долгое приготовление, эта ленивая лазанья станет идеальным выбором. Простой рецепт, который займет всего 10 минут, подарит вам вкус настоящей итальянской классики в домашних условиях!
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- лаваш — 1 упаковка;
- фарш (любой) — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- соус томатный — 300 мл.;
- моцарелла — 250 г;
- сметана — 100 г;
- масло — 3–4 ст.л.;
- соль, перец, специи — по вкусу;
Способ приготовления
Нарезать лук и обжарить его вместе с фаршем на сковороде до готовности.
Влить томатный соус к фаршу, добавить соль, перец, базилик, итальянские травы и сухой чеснок по вкусу. Перемешать.
В форму для запекания выложить первый слой лаваша. Смазать его сметаной и выложить часть фарша с соусом.
Чередовать слои лаваша, сметаны и фарша, пока не закончатся все ингредиенты.
Последний слой фарша щедро посыпать тертым сыром. Запекать при температуре 220–250 ºС в течение 10–15 минут на среднем уровне духовки.
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