Ленивая лазанья за 10 минут — вкусный рецепт с ресторанным вкусом

Домашняя лазанья. Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется ресторанного блюда, но нет времени на долгое приготовление, эта ленивая лазанья станет идеальным выбором. Простой рецепт, который займет всего 10 минут, подарит вам вкус настоящей итальянской классики в домашних условиях!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

лаваш — 1 упаковка;

фарш (любой) — 500 г;

лук — 1 шт.;

соус томатный — 300 мл.;

моцарелла — 250 г;

сметана — 100 г;

масло — 3–4 ст.л.;

соль, перец, специи — по вкусу;

Способ приготовления

Нарезать лук и обжарить его вместе с фаршем на сковороде до готовности.

Лук и фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Влить томатный соус к фаршу, добавить соль, перец, базилик, итальянские травы и сухой чеснок по вкусу. Перемешать.

Фарш и соус. Фото: smachnenke.com.ua

В форму для запекания выложить первый слой лаваша. Смазать его сметаной и выложить часть фарша с соусом.

Фарш и лаваш. Фото: smachnenke.com.ua

Чередовать слои лаваша, сметаны и фарша, пока не закончатся все ингредиенты.

Тертый сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Последний слой фарша щедро посыпать тертым сыром. Запекать при температуре 220–250 ºС в течение 10–15 минут на среднем уровне духовки.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

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