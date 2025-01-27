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Лазанья за 10 мин — когда хочется чего-то вкусного и ресторанного

27 января 2025 00:31
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Ленивая лазанья за 10 минут — вкусный рецепт с ресторанным вкусом
Домашняя лазанья. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Когда хочется ресторанного блюда, но нет времени на долгое приготовление, эта ленивая лазанья станет идеальным выбором. Простой рецепт, который займет всего 10 минут, подарит вам вкус настоящей итальянской классики в домашних условиях!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • лаваш — 1 упаковка;
  • фарш (любой) — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • соус томатный — 300 мл.;
  • моцарелла — 250 г;
  • сметана — 100 г;
  • масло — 3–4 ст.л.;
  • соль, перец, специи — по вкусу;

Способ приготовления

Нарезать лук и обжарить его вместе с фаршем на сковороде до готовности.

как приготовить лазанью
Лук и фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Влить томатный соус к фаршу, добавить соль, перец, базилик, итальянские травы и сухой чеснок по вкусу. Перемешать.

как приготовить лазанью за 10 минут
Фарш и соус. Фото: smachnenke.com.ua

В форму для запекания выложить первый слой лаваша. Смазать его сметаной и выложить часть фарша с соусом.

как приготовить ленивую лазанью
Фарш и лаваш. Фото: smachnenke.com.ua

Чередовать слои лаваша, сметаны и фарша, пока не закончатся все ингредиенты.

как приготовить вкусную лазанью
Тертый сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Последний слой фарша щедро посыпать тертым сыром. Запекать при температуре 220–250 ºС в течение 10–15 минут на среднем уровне духовки.

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Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

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23:10 Мужчина организовал схему выезда за границу — как его наказал суд

22:53 Миротворцы в Украине и "Орешник" в Беларуси — заявления Лукашенко

22:33 Мужчина извещал о раздаче повесток ТЦК — какой приговор суда

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