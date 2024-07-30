Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Лечо з квасолею на зиму — смачно, корисно та ситно arrow

Лечо з квасолею на зиму — смачно, корисно та ситно

30 липня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Покроковий рецепт лечо з квасолею на зиму — смачно, корисно та ситно
Лечо з квасолею. Фото: YouTube @olga_salkay
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Приготуйте на зиму лечо з квасолею — це чудовий спосіб зберегти смак літа і насолоджуватися корисною та ситною стравою в холодну пору. Цей рецепт порадує вас і вашу родину своїм насиченим смаком і простотою приготування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • сира молода квасоля 2 кг (зварити до готовності в солоній воді);
  • солодкий перець 1 кг;
  • цибуля 500 г;
  • томатне пюре 300 мл або помідори 500 г;
  • соняшникова олія 400 мл;
  • сіль 30 г ( за смаком);
  • цукор 1 ст. ложка (за смаком);
  • чорний мелений перець (за смаком). 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати солодкий перець та цибулю. Сиру молоду квасолю зварити до готовності в солоній воді. 

рецепт на зиму лечо
Інгредієнти для заготовки. Фото: YouTube @olga_salkay

На пательні обсмажити цибулю. Через дві хвилини додати солодкий перець. Все ретельно перемішати. Додати сіль, цукор і чорний мелений перець. Смажити до готовності. 

корисні заготовки лечо на зиму
Перець та сіль. Фото: YouTube @olga_salkay

Додати томатне пюре та цукор. Потім додати квасолю. Готувати протягом 2-3 хвилин. 

консервація лечо
Перець та квасоля. Фото: YouTube @olga_salkay

Салат розкласти по банкам, стерилізувати протягом 10-15 хвилин з моменту закипання. Потім закрити кришками та залишити до охолодження. 

ситні страви на зиму лечо
Стерилізація банок. Фото: YouTube @olga_salkay

Раніше ми писали про рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, до основних м'ясних страв або супу та рагу, а дехто їсть її прямо зі свіжим хлібом.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

рецепти заготівля на зиму лечо салат на зиму лечо з болгарським перцем

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ