Покроковий рецепт лечо з квасолею на зиму — смачно, корисно та ситно

Лечо з квасолею на зиму — смачно, корисно та ситно
Приготуйте на зиму лечо з квасолею — це чудовий спосіб зберегти смак літа і насолоджуватися корисною та ситною стравою в холодну пору. Цей рецепт порадує вас і вашу родину своїм насиченим смаком і простотою приготування.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.
Вам знадобиться:
- сира молода квасоля 2 кг (зварити до готовності в солоній воді);
- солодкий перець 1 кг;
- цибуля 500 г;
- томатне пюре 300 мл або помідори 500 г;
- соняшникова олія 400 мл;
- сіль 30 г ( за смаком);
- цукор 1 ст. ложка (за смаком);
- чорний мелений перець (за смаком).
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати солодкий перець та цибулю. Сиру молоду квасолю зварити до готовності в солоній воді.
На пательні обсмажити цибулю. Через дві хвилини додати солодкий перець. Все ретельно перемішати. Додати сіль, цукор і чорний мелений перець. Смажити до готовності.
Додати томатне пюре та цукор. Потім додати квасолю. Готувати протягом 2-3 хвилин.
Салат розкласти по банкам, стерилізувати протягом 10-15 хвилин з моменту закипання. Потім закрити кришками та залишити до охолодження.
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