Покроковий рецепт лечо з квасолею на зиму — смачно, корисно та ситно

Лечо з квасолею. Фото: YouTube @olga_salkay

Приготуйте на зиму лечо з квасолею — це чудовий спосіб зберегти смак літа і насолоджуватися корисною та ситною стравою в холодну пору. Цей рецепт порадує вас і вашу родину своїм насиченим смаком і простотою приготування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.

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Вам знадобиться:

сира молода квасоля 2 кг (зварити до готовності в солоній воді);

солодкий перець 1 кг;

цибуля 500 г;

томатне пюре 300 мл або помідори 500 г;

соняшникова олія 400 мл;

сіль 30 г ( за смаком);

цукор 1 ст. ложка (за смаком);

чорний мелений перець (за смаком).

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати солодкий перець та цибулю. Сиру молоду квасолю зварити до готовності в солоній воді.

Інгредієнти для заготовки. Фото: YouTube @olga_salkay

На пательні обсмажити цибулю. Через дві хвилини додати солодкий перець. Все ретельно перемішати. Додати сіль, цукор і чорний мелений перець. Смажити до готовності.

Перець та сіль. Фото: YouTube @olga_salkay

Додати томатне пюре та цукор. Потім додати квасолю. Готувати протягом 2-3 хвилин.

Перець та квасоля. Фото: YouTube @olga_salkay

Салат розкласти по банкам, стерилізувати протягом 10-15 хвилин з моменту закипання. Потім закрити кришками та залишити до охолодження.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @olga_salkay

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