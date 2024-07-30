Пошаговый рецепт лечо с фасолью на зиму – вкусно, полезно и сытно

Лечко с фасолью. Фото: YouTube @olga_salkay

Приготовьте на зиму лечо с фасолью — это отличный способ сохранить вкус лета и наслаждаться полезным и сытным блюдом в холодное время. Этот рецепт обрадует вас и вашу семью своим насыщенным вкусом и простотой приготовления.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатська Господиня.

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Вам понадобится:

сырая молодая фасоль 2 кг (сварить до готовности в соленой воде);

сладкий перец 1 кг;

лук 500 г;

томатное пюре 300 мл или помидоры 500 г;

подсолнечное масло 400 мл;

соль 30 г (по вкусу);

сахар 1 ст. ложка (по вкусу);

черный молотый перец (по вкусу).

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать сладкий перец и лук. Сырую молодую фасоль сварить до готовности в соленой воде.

Ингредиенты для заготовки. Фото: YouTube @olga_salkay

На сковороде обжарить лук. Через две минуты добавить сладкий перец. Все тщательно перемешать. Добавить соль, сахар и черный молотый перец. Жарить до готовности.

Перец и соль. Фото: YouTube @olga_salkay

Добавить томатное пюре и сахар. Затем добавить фасоль. Готовить в течение 2-3 минут.

Перец и фасоль. Фото: YouTube @olga_salkay

Салат разложить по банкам, стерилизовать в течение 10-15 минут с момента закипания. Затем закрыть крышками и оставить до охлаждения.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @olga_salkay

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