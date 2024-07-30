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Лечо с фасолью на зиму — вкусно, полезно и сытно

30 июля 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Пошаговый рецепт лечо с фасолью на зиму – вкусно, полезно и сытно
Лечко с фасолью. Фото: YouTube @olga_salkay
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Приготовьте на зиму лечо с фасолью — это отличный способ сохранить вкус лета и наслаждаться полезным и сытным блюдом в холодное время. Этот рецепт обрадует вас и вашу семью своим насыщенным вкусом и простотой приготовления.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатська Господиня.

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Вам понадобится:

  • сырая молодая фасоль 2 кг (сварить до готовности в соленой воде);
  • сладкий перец 1 кг;
  • лук 500 г;
  • томатное пюре 300 мл или помидоры 500 г;
  • подсолнечное масло 400 мл;
  • соль 30 г (по вкусу);
  • сахар 1 ст. ложка (по вкусу);
  • черный молотый перец (по вкусу).

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать сладкий перец и лук. Сырую молодую фасоль сварить до готовности в соленой воде.

рецепт на зиму
Ингредиенты для заготовки. Фото: YouTube @olga_salkay

На сковороде обжарить лук. Через две минуты добавить сладкий перец. Все тщательно перемешать. Добавить соль, сахар и черный молотый перец. Жарить до готовности.

полезные заготовки лечо на зиму
Перец и соль. Фото: YouTube @olga_salkay

Добавить томатное пюре и сахар. Затем добавить фасоль. Готовить в течение 2-3 минут.

консервация лечо
Перец и фасоль. Фото: YouTube @olga_salkay

Салат разложить по банкам, стерилизовать в течение 10-15 минут с момента закипания. Затем закрыть крышками и оставить до охлаждения.

сытные блюда на зиму
Стерилизация банок. Фото: YouTube @olga_salkay

Раньше мы писали о рецепте острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, к основным мясным блюдам или супу и рагу, а некоторые едят ее прямо со свежим хлебом.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

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