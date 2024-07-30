Пошаговый рецепт лечо с фасолью на зиму – вкусно, полезно и сытно

Лечо с фасолью на зиму — вкусно, полезно и сытно
Приготовьте на зиму лечо с фасолью — это отличный способ сохранить вкус лета и наслаждаться полезным и сытным блюдом в холодное время. Этот рецепт обрадует вас и вашу семью своим насыщенным вкусом и простотой приготовления.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатська Господиня.
Вам понадобится:
- сырая молодая фасоль 2 кг (сварить до готовности в соленой воде);
- сладкий перец 1 кг;
- лук 500 г;
- томатное пюре 300 мл или помидоры 500 г;
- подсолнечное масло 400 мл;
- соль 30 г (по вкусу);
- сахар 1 ст. ложка (по вкусу);
- черный молотый перец (по вкусу).
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать сладкий перец и лук. Сырую молодую фасоль сварить до готовности в соленой воде.
На сковороде обжарить лук. Через две минуты добавить сладкий перец. Все тщательно перемешать. Добавить соль, сахар и черный молотый перец. Жарить до готовности.
Добавить томатное пюре и сахар. Затем добавить фасоль. Готовить в течение 2-3 минут.
Салат разложить по банкам, стерилизовать в течение 10-15 минут с момента закипания. Затем закрыть крышками и оставить до охлаждения.
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