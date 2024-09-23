Лечо з помідорів та перцю на зиму — традиційний покроковий рецепт

Лечо з помідорів. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Лечо з помідорів та перцю — це традиційний родинний рецепт з півдня України, який передається з покоління в покоління. Ароматне, насичене та неймовірно смачне, це лечо стане ідеальною заготівлею на зиму, що прикрасить будь-яку страву своїм багатим смаком. Приготуйте за перевіреним рецептом, щоб зберегти смак літа на весь холодний сезон.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

помідори — 2,5 кг;

солодкий перець — 2,5 кг;

гіркий перець — 1 шт.;

морква — 0,5 кг;

олія — 250 мл;

оцет — 75 мл;

цукор — 200 г;

сіль — 50 г.

Спосіб приготування

Помідори потрібно пропусти через соковидавлювач, щоб не було зерняток та шкірки.

Подрібнені томати. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Моркву натерти на тертці для моркви по-корейськи, якщо немає, тоді підійде й звичайна. Почистити та нарізати гіркий перець.

Гострий перець. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В каструлю налити олію, додати гіркий перець, моркву та томатний сік. Перемішати та довести до кипіння, варити 20 хвилин на середньому вогні.

Солодкі перці. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тим часом почистити та нарізати солодкий перець. Додати перці в каструлю. Додати цукор, сіль та оцет, все перемішати та варити 20 хвилин.

Перці та цукор. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Накладаємо перці в чисті сухі банки на третину, далі наповнити рідиною.

Перці в банках. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Банки 1 л стерилізувати з моменту закипання 20 хвилин, а для 0,5 знадобиться 10 хвилин. Потім щільно закрутити та залишити до повного охолодження.

Стерилізація банок. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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