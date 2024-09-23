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Лечо з помідорів та перцю на зиму — родинний рецепт з півдня України

23 вересня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Лечо з помідорів та перцю на зиму — традиційний покроковий рецепт
Лечо з помідорів. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Лечо з помідорів та перцю — це традиційний родинний рецепт з півдня України, який передається з покоління в покоління. Ароматне, насичене та неймовірно смачне, це лечо стане ідеальною заготівлею на зиму, що прикрасить будь-яку страву своїм багатим смаком. Приготуйте за перевіреним рецептом, щоб зберегти смак літа на весь холодний сезон.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться: 

  • помідори — 2,5 кг;
  • солодкий перець — 2,5 кг;
  • гіркий перець — 1 шт.;
  • морква — 0,5 кг;
  • олія — 250 мл;
  • оцет — 75 мл;
  • цукор — 200 г;
  • сіль — 50 г.

Спосіб приготування 

Помідори потрібно пропусти через соковидавлювач, щоб не було зерняток та шкірки. 

лечо на зиму
Подрібнені томати. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Моркву натерти на тертці для моркви по-корейськи, якщо немає, тоді підійде й звичайна. Почистити та нарізати гіркий перець. 

рецепт лечо на зиму
Гострий перець. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В каструлю налити олію, додати гіркий перець, моркву та томатний сік. Перемішати та довести до кипіння, варити 20 хвилин на середньому вогні. 

простий рецепт лечо на зиму
Солодкі перці. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тим часом почистити та нарізати солодкий перець. Додати перці в каструлю. Додати цукор, сіль та оцет, все перемішати та варити 20 хвилин. 

смачний рецепт лечо на зиму
Перці та цукор. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Накладаємо перці в чисті сухі банки на третину, далі наповнити рідиною. 

родиний рецепт лечо на зиму
Перці в банках. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Банки 1 л стерилізувати з моменту закипання 20 хвилин, а для 0,5 знадобиться 10 хвилин. Потім щільно закрутити та залишити до повного охолодження. 

перевірений рецепт лечо на зиму
Стерилізація банок. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками з цибулею на зиму — рецепт, перевірений не одним поколінням. 

Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольськи за рецептом мами — без стерилізації, без оцту, з базиліком. 

Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок. 

Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму зі смачним маринадом, який можна пити. 

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