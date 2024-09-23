Лечо з помідорів та перцю на зиму — традиційний покроковий рецепт

Лечо з помідорів та перцю на зиму — родинний рецепт з півдня України
Лечо з помідорів та перцю — це традиційний родинний рецепт з півдня України, який передається з покоління в покоління. Ароматне, насичене та неймовірно смачне, це лечо стане ідеальною заготівлею на зиму, що прикрасить будь-яку страву своїм багатим смаком. Приготуйте за перевіреним рецептом, щоб зберегти смак літа на весь холодний сезон.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- помідори — 2,5 кг;
- солодкий перець — 2,5 кг;
- гіркий перець — 1 шт.;
- морква — 0,5 кг;
- олія — 250 мл;
- оцет — 75 мл;
- цукор — 200 г;
- сіль — 50 г.
Спосіб приготування
Помідори потрібно пропусти через соковидавлювач, щоб не було зерняток та шкірки.
Моркву натерти на тертці для моркви по-корейськи, якщо немає, тоді підійде й звичайна. Почистити та нарізати гіркий перець.
В каструлю налити олію, додати гіркий перець, моркву та томатний сік. Перемішати та довести до кипіння, варити 20 хвилин на середньому вогні.
Тим часом почистити та нарізати солодкий перець. Додати перці в каструлю. Додати цукор, сіль та оцет, все перемішати та варити 20 хвилин.
Накладаємо перці в чисті сухі банки на третину, далі наповнити рідиною.
Банки 1 л стерилізувати з моменту закипання 20 хвилин, а для 0,5 знадобиться 10 хвилин. Потім щільно закрутити та залишити до повного охолодження.
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