Лечко из помидоров и перца на зиму – традиционный пошаговый рецепт

Лече из помидоров. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Лечо из помидоров и перца — это традиционный семейный рецепт с юга Украины, который передается из поколения в поколение. Ароматное, насыщенное и невероятно вкусное, это лечо станет идеальной заготовкой на зиму, что украсит любое блюдо своим богатым вкусом. Приготовьте по проверенному рецепту, чтобы сохранить вкус лета на весь холодный сезон.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

помидоры — 2,5 кг;

сладкий перец — 2,5 кг;

горький перец — 1 шт.;

морковь — 0,5 кг;

масло — 250 мл;

уксус — 75 мл;

сахар — 200 г;

соль — 50 г.

Способ приготовления

Помидоры нужно пропустить через соковыжималку, чтобы не было зернышек и кожуры.

Измельченные томаты. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Морковь натереть на терке для моркови по-корейски, если нет, тогда подойдет и обычная. Почистить и порезать горький перец.

Острый перец. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В кастрюлю налить растительное масло, добавить горький перец, морковь и томатный сок. Перемешать, довести до кипения, варить 20 минут на среднем огне.

Сладкие перцы. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тем временем почистить и порезать сладкий перец. Добавить перцы в кастрюлю. Добавить сахар, соль и уксус, перемешать и варить 20 минут.

Перцы и сахар. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Накладываем перцы в чистые сухие банки на треть, далее наполним жидкостью.

Перцы в банках. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Банки 1 л стерилизовать с момента закипания 20 минут, а для 0,5 потребуется 10 минут. Затем плотно закрутите и оставьте до полного охлаждения.

Стерилизация банок. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса, с базиликом.

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