Ліниві пиріжки-трубочки з сиром і сиром з лаваша, сніданок за 10 хвилин — покрокове приготування

Ледачі пиріжки-трубочки з сиром і твердим сиром з лаваша — сніданок за 10 хвилин
Приготуйте ліниві пиріжки-трубочки з сиром і твердим сиром з лаваша лише за 10 хвилин! Швидкий та смачний рецепт, ідеальний для ситного та корисного сніданку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- сир 250 г;
- твердий сир 200 г;
- яйце 2 шт.;
- сіль, чорний мелений перець;
- лаваш 2 шт. (200 г);
- зелень за бажанням.
Спосіб приготування
Натерти твердий сир на тертці. Додати сир, яйця. За бажанням додати подрібнену зелень.
Додати чорний мелений перець. Можна додати сіль до смаку. Нарізати лаваш прямокутниками.
Розподілити начинку на лаваші, скрутити трубочки. Обсмажити на сковороді.
Або можна змастити жовтком і запекти в духовці за температури 180 ºС 15 хвилин до рум'яності.
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