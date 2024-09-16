Ліниві пиріжки-трубочки з сиром і сиром з лаваша, сніданок за 10 хвилин — покрокове приготування

Ліниві пиріжки. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Приготуйте ліниві пиріжки-трубочки з сиром і твердим сиром з лаваша лише за 10 хвилин! Швидкий та смачний рецепт, ідеальний для ситного та корисного сніданку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

сир 250 г;

твердий сир 200 г;

яйце 2 шт.;

сіль, чорний мелений перець;

лаваш 2 шт. (200 г);

зелень за бажанням.

Спосіб приготування

Натерти твердий сир на тертці. Додати сир, яйця. За бажанням додати подрібнену зелень.

Тертий сир. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Додати чорний мелений перець. Можна додати сіль до смаку. Нарізати лаваш прямокутниками.

Приготування начинки. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Розподілити начинку на лаваші, скрутити трубочки. Обсмажити на сковороді.

Лаваш та сир. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Або можна змастити жовтком і запекти в духовці за температури 180 ºС 15 хвилин до рум'яності.

Лаваш із начинкою. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

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