Ленивые пирожки-трубочки с творогом и сыром из лаваша, завтрак за 10 минут — пошаговое приготовление

Ленивые пирожки трубочки с творогом и сыром из лаваша — завтрак за 10 минут
Приготовьте ленивые пирожки-трубочки с творогом и сыром из лаваша всего за 10 минут! Быстрый и вкусный рецепт идеальный для сытного и полезного завтрака.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- творог 250 г;
- сыр 200 г;
- яйцо 2 шт;
- соль, черный молотый перец;
- лаваш 2 шт. (200 г);
- зелень по желанию.
Способ приготовления
Натереть сыр на терке. Добавить творог, яйца. По желанию добавить измельченную зелень.
Добавить черный молотый перец. Можно добавить соль по вкусу. Нарезать лаваш на прямоугольники.
Распределить начинку на лаваше, скрутить трубочки. Обжарить на сковороде.
Или можно смазать желтком и запечь в духовке при температуре 180 ºС 15 минут до румяности.
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