Ленивые пирожки-трубочки с творогом и сыром из лаваша, завтрак за 10 минут — пошаговое приготовление

Ленивые пирожки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Приготовьте ленивые пирожки-трубочки с творогом и сыром из лаваша всего за 10 минут! Быстрый и вкусный рецепт идеальный для сытного и полезного завтрака.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

творог 250 г;

сыр 200 г;

яйцо 2 шт;

соль, черный молотый перец;

лаваш 2 шт. (200 г);

зелень по желанию.

Способ приготовления

Натереть сыр на терке. Добавить творог, яйца. По желанию добавить измельченную зелень.

Тертый сыр. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добавить черный молотый перец. Можно добавить соль по вкусу. Нарезать лаваш на прямоугольники.

Приготовление начинки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Распределить начинку на лаваше, скрутить трубочки. Обжарить на сковороде.

Лаваш и творог. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Или можно смазать желтком и запечь в духовке при температуре 180 ºС 15 минут до румяности.

Лаваш с начинкой. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

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