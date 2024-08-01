Медовик за 10 хвилин – покроковий простий рецепт

Домашній медовик. Фото: gospodynka.com.ua

Це один із найпростіших і найшвидших рецептів коржів для медовика. Простіше і швидше не буває. Цей торт виходить м'яким, помірно вологим, з яскраво вираженою медовою ноткою.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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(для дека 25*30 см, вага торта 700 г):

2 яйця;

100 г цукру;

1 пакетик (10 г) ванільного цукру;

дрібка солі;

70 г меду;

60 г вершкового масла;

150 г борошна;

1 ч. л. соди;

1 ст. оцту 9%, 6% чи лимонного соку.

Для крему (рекомендуємо приготувати 1,5-2 порції, щоб торт був смачнішим):

200 г вершків 33%;

100 г сметани 20%;

70 г цукрової пудри.

Спосіб приготування

Для тіста в миску розбийте яйця кімнатної температури, додайте цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Збивайте 2-3 хвилини до легкої піни або міксером 2-3 хвилини до отримання пишної світлої маси.

Приготування крему. Фото: gospodynka.com.ua

Додайте мед та розтоплене вершкове масло. Перемішайте віночком. Потім просійте борошно і замішайте тісто. В останню чергу додайте соду і погасіть її оцтом або лимонним соком. Перемішайте. Готове тісто повинне легко стікати з ложки.

Коржі для медовика. Фото: gospodynka.com.ua

Деко застелите пергаментом. Вилийте тісто на пергамент та розподіліть рівним шаром. Випікайте корж у заздалегідь розігрітій духовці за температури 180 °C протягом 10 хвилин. Потім перекладіть коржик на решітку і остудіть 10-15 хвилин. Після цього обріжте краї коржа. Розріжте коржик на 3 частини. Потім кожну частину розріжте навпіл, щоб вийшло 6 тонких коржів.

Крем та коржі. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему в миску вилийте холодні вершки, додайте холодну сметану і всипте цукрову пудру. Збивайте міксером до густої маси спочатку на невеликій швидкості, потім збільшіть швидкість до високої. Збивання займе близько 6-8 хвилин.

Домашні медівки. Фото: gospodynka.com.ua

Зберіть торт, чергуючи коржі та шари крему. На кожен корж викладайте по 2 ст. л. крему. Верх та боки торта також змастіть кремом. Подрібніть обрізки в крихту та посипте торт з усіх боків. Поставте торт у холодильник для просочення та стабілізації на 3-4 години.

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