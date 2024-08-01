Медовик за 10 минут — пошаговый простой рецепт

Домашний медовик. Фото: gospodynka.com.ua

Это один из самых простых и быстрых рецептов коржей для медовика. Проще и быстрее не бывает. Этот торт получается мягким, умеренно влажным, с ярко выраженной медовой ноткой.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится: (для противня 25*30 см, вес торта 700 г):

2 яйца;

100 г сахара;

1 пакетик (10 г) ванильного сахара;

щепотка соли;

70 г меда;

60 г сливочного масла;

150 г муки;

1 ч.л. соды;

1 ст.л. уксуса 9%, 6% или лимонного сока.

Для крема (рекомендуем приготовить 1,5-2 порции, чтобы торт был вкуснее):

200 г сливок 33%;

100 г сметаны 20%;

70 г сахарной пудры.

Способ приготовления

Для теста в миску разбейте яйца комнатной температуры, добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбивайте венчиком 2-3 минуты до легкой пены или миксером 2-3 минуты до получения пышной светлой массы.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Добавьте мед и растопленное сливочное масло. Перемешайте венчиком. Затем просейте муку и замешайте тесто. В последнюю очередь добавьте соду и погасите ее уксусом или лимонным соком. Перемешайте. Готовое тесто должно легко стекать с ложки.

Коржи для медовика. Фото: gospodynka.com.ua

Противень застелите пергаментом. Вылейте тесто на пергамент и распределите ровным слоем. Выпекайте корж в заранее разогретой духовке при температуре 180 °C в течение 10 минут. Затем переложите лепешку на решетку и остудите 10-15 минут. После этого обрежьте края коржа. Разрежьте лепешку на 3 части. Затем каждую часть разрежьте пополам, чтобы получилось 6 тонких коржей.

Крем и коржи. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема: в миску вылейте холодные сливки, добавьте холодную сметану и всыпьте сахарную пудру. Взбивайте миксером до густой массы сначала на небольшой скорости, затем увеличьте скорость до высокой. Взбивание займет около 6-8 минут.

Домашний медовки. Фото: gospodynka.com.ua

Соберите торт, чередуя коржи и слои крема. На каждый корж выкладывайте по 2 ст. л. крема. Верх и бока торта также смажьте кремом. Измельчите обрезки в крошку и посыпьте торт со всех сторон. Поставьте торт в холодильник для пропитки и стабилизации на 3-4 часа.

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