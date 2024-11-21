"Легенда Європи" — класичний яблучний пиріг, який підкорив серця європейців

Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Цей яблучний пиріг по праву вважається кулінарною легендою Європи. Його ніжний смак, поєднання ароматних яблук та хрусткої скоринки зробили десерт улюбленцем багатьох поколінь. Спробуйте приготувати "Легенду Європи" за нашим рецептом і переконайтеся, чому його так люблять по всьому світу.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

яблука 3 шт.;

сік 1/2 лимона;

цукор 2 ст. л.;

вершкове масло 30 г;

кориця.

Для тіста:

яйця 3 шт.;

щіпка солі;

цукор 80 г;

олія 100 мл.;

борошно 200 г;

дріжджі сухі 5 г;

ванільний цукор 8 г;

молоко 70 мл.;

волоські горіхи 100 г.

Для крема:

яйця 2 шт.;

цукор 50 г;

крохмаль 40 г;

молоко 500 мл.;

волоські горіхи для прикрашання.

Спосіб приготування

Очищені яблука нарізати кубиками, скропити лимонним соком, додати цукор і перемішати. Розігріти вершкове масло на сковорідці, викласти яблука та обсмажити до золотистого кольору, періодично помішуючи. В кінці додати корицю.

Яблоки в кориці. Фото: gospodynka.com.ua

Збити яйця з цукром і сіллю до посвітління маси. Додати олію, перемішати. Всипати борошно та сухі дріжджі, ретельно вимішати. Влити молоко, перемішати до однорідності.

Тісто з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

Додати горіхи та яблука. Підсушити горіхи на сухій сковорідці, подрібнити та додати в тісто разом із обсмаженими яблуками. Перемішати. Форму застелити пергаментом, змастити вершковим маслом. Вилити тісто у форму. Випікати при 180°C протягом 35 хвилин.

Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати крем. У каструлі змішати яйця з цукром, додати крохмаль і молоко. Варити на слабкому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Остудити, накривши плівкою в контакт.

Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий бісквіт у формі зволожити молоком. Зверху нанести крем, розрівняти поверхню, посипати подрібненими горіхами. Поставити пиріг у холодильник на 2-3 години.

Раніше ми писали про рецепт "Ангельского пирога" з ягодами, який ніколи не набридає.

Також зверніть увагу на рецепт, де багато-багато яблук — пиріг "Райське яблучко", тісто як крем, майже не відчувається.

Ще ми розповідали про знаменитий тертий пиріг з ягодами від переможниці та судді "Майстер Шеф".

Також спробуйте рецепт солоного заливного пирога з цибулею та яйцем — виходить дуже смачно та корисно для фігури.