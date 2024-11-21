"Легенда Європи" — класичний яблучний пиріг, який підкорив серця європейців

"Легенда Європи" — яблучний пиріг, який люблять всі європейці
Цей яблучний пиріг по праву вважається кулінарною легендою Європи. Його ніжний смак, поєднання ароматних яблук та хрусткої скоринки зробили десерт улюбленцем багатьох поколінь. Спробуйте приготувати "Легенду Європи" за нашим рецептом і переконайтеся, чому його так люблять по всьому світу.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яблука 3 шт.;
- сік 1/2 лимона;
- цукор 2 ст. л.;
- вершкове масло 30 г;
- кориця.
Для тіста:
- яйця 3 шт.;
- щіпка солі;
- цукор 80 г;
- олія 100 мл.;
- борошно 200 г;
- дріжджі сухі 5 г;
- ванільний цукор 8 г;
- молоко 70 мл.;
- волоські горіхи 100 г.
Для крема:
- яйця 2 шт.;
- цукор 50 г;
- крохмаль 40 г;
- молоко 500 мл.;
- волоські горіхи для прикрашання.
Спосіб приготування
Очищені яблука нарізати кубиками, скропити лимонним соком, додати цукор і перемішати. Розігріти вершкове масло на сковорідці, викласти яблука та обсмажити до золотистого кольору, періодично помішуючи. В кінці додати корицю.
Збити яйця з цукром і сіллю до посвітління маси. Додати олію, перемішати. Всипати борошно та сухі дріжджі, ретельно вимішати. Влити молоко, перемішати до однорідності.
Додати горіхи та яблука. Підсушити горіхи на сухій сковорідці, подрібнити та додати в тісто разом із обсмаженими яблуками. Перемішати. Форму застелити пергаментом, змастити вершковим маслом. Вилити тісто у форму. Випікати при 180°C протягом 35 хвилин.
Приготувати крем. У каструлі змішати яйця з цукром, додати крохмаль і молоко. Варити на слабкому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Остудити, накривши плівкою в контакт.
Готовий бісквіт у формі зволожити молоком. Зверху нанести крем, розрівняти поверхню, посипати подрібненими горіхами. Поставити пиріг у холодильник на 2-3 години.
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