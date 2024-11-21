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"Легенда Європи" — яблучний пиріг, який люблять всі європейці

21 листопада 2024 03:21
Марина Євтягіна - Редактор
"Легенда Європи" — класичний яблучний пиріг, який підкорив серця європейців
Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Цей яблучний пиріг по праву вважається кулінарною легендою Європи. Його ніжний смак, поєднання ароматних яблук та хрусткої скоринки зробили десерт улюбленцем багатьох поколінь. Спробуйте приготувати "Легенду Європи" за нашим рецептом і переконайтеся, чому його так люблять по всьому світу.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яблука 3 шт.;
  • сік 1/2 лимона;
  • цукор 2 ст. л.;
  • вершкове масло 30 г;
  • кориця.

Для тіста: 

  • яйця 3 шт.;
  • щіпка солі;
  • цукор 80 г;
  • олія 100 мл.;
  • борошно 200 г;
  • дріжджі сухі 5 г;
  • ванільний цукор 8 г;
  • молоко 70 мл.;
  • волоські горіхи 100 г.

Для крема:

  • яйця 2 шт.;
  • цукор 50 г;
  • крохмаль 40 г;
  • молоко 500 мл.;
  • волоські горіхи для прикрашання.

Спосіб приготування 

Очищені яблука нарізати кубиками, скропити лимонним соком, додати цукор і перемішати. Розігріти вершкове масло на сковорідці, викласти яблука та обсмажити до золотистого кольору, періодично помішуючи. В кінці додати корицю.

рецепт яблучного пирога
Яблоки в кориці. Фото: gospodynka.com.ua

Збити яйця з цукром і сіллю до посвітління маси. Додати олію, перемішати. Всипати борошно та сухі дріжджі, ретельно вимішати. Влити молоко, перемішати до однорідності.

простий рецепт яблучного пирога
Тісто з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

Додати горіхи та яблука. Підсушити горіхи на сухій сковорідці, подрібнити та додати в тісто разом із обсмаженими яблуками. Перемішати. Форму застелити пергаментом, змастити вершковим маслом. Вилити тісто у форму. Випікати при 180°C протягом 35 хвилин. 

простий смачний пиріг з яблуками
Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати крем. У каструлі змішати яйця з цукром, додати крохмаль і молоко. Варити на слабкому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Остудити, накривши плівкою в контакт.

яблучний пиріг з кремом
Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий бісквіт у формі зволожити молоком. Зверху нанести крем, розрівняти поверхню, посипати подрібненими горіхами. Поставити пиріг у холодильник на 2-3 години.

 

Раніше ми писали про рецепт "Ангельского пирога" з ягодами, який ніколи не набридає. 

Також зверніть увагу на рецепт, де багато-багато яблук — пиріг "Райське яблучко", тісто як крем, майже не відчувається. 

Ще ми розповідали про знаменитий тертий пиріг з ягодами від переможниці та судді "Майстер Шеф". 

Також спробуйте рецепт солоного заливного пирога з цибулею та яйцем — виходить дуже смачно та корисно для фігури. 

рецепти лайфхаки випічка пиріг до чаю пирог з яблуками

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