"Легенда Европы" — классический яблочный пирог, покоривший сердца европейцев

"Легенда Европы" — яблочный пирог, который любят все европейцы
Этот яблочный пирог по праву считается кулинарной легендой Европы. Его нежный вкус, сочетание ароматных яблок и хрустящей корочки сделали десерт любимцем многих поколений. Попытайтесь приготовить "Легенду Европы" по нашему рецепту и убедитесь, почему его так любят по всему миру.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яблоки 3 шт.;
- сок 1/2 лимона;
- сахар 2 ст. л.;
- сливочное масло 30 г;
- корицы.
Для теста:
- яйца 3 шт.;
- щепотка соли;
- сахар 80 г;
- масло 100 мл.;
- мука 200 г;
- дрожжи сухие 5 г;
- ванильный сахар 8 г;
- молоко 70 мл.;
- грецкие орехи 100 г.
Для крема:
- яйца 2 шт.;
- сахар 50 г;
- крахмал 40 г;
- молоко 500 мл.;
- грецкие орехи для украшения.
Способ приготовления
Очищенные яблоки нарезать кубиками, сбрызнуть лимонным соком, добавить сахар и перемешать. Разогреть сливочное масло на сковороде, выложить яблоки и обжарить до золотистого цвета периодически помешивая. В конце добавить корицу.
Взбить яйца с сахаром и солью до осветления массы. Добавить масло, перемешать. Всыпать муку и сухие дрожжи, тщательно перемешать. Влить молоко, перемешать до однородности.
Добавить орехи и яблоки. Подсушить орехи на сухой сковороде, размельчить и добавить в тесто вместе с обжаренными яблоками. Перемешать. Форму застелить пергаментом, смазать сливочным маслом. Вылить тесто в форму. Выпекать при 180 ºС в течение 35 минут.
Приготовить крем. В кастрюле смешать яйца с сахаром, добавить крахмал и молоко. Варить на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения. Остудить, накрыв пленкой в контакт.
Готовый бисквит в форме увлажнить молоком. Сверху нанести крем, разровнять поверхность, посыпать измельченными орехами. Поставить пирог в холодильник на 2-3 часа.
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