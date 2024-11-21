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"Легенда Европы" — яблочный пирог, который любят все европейцы

21 ноября 2024 03:21
Марина Евтягина - Редактор
"Легенда Европы" — классический яблочный пирог, покоривший сердца европейцев
Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот яблочный пирог по праву считается кулинарной легендой Европы. Его нежный вкус, сочетание ароматных яблок и хрустящей корочки сделали десерт любимцем многих поколений. Попытайтесь приготовить "Легенду Европы" по нашему рецепту и убедитесь, почему его так любят по всему миру.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яблоки 3 шт.;
  • сок 1/2 лимона;
  • сахар 2 ст. л.;
  • сливочное масло 30 г;
  • корицы.

Для теста:

  • яйца 3 шт.;
  • щепотка соли;
  • сахар 80 г;
  • масло 100 мл.;
  • мука 200 г;
  • дрожжи сухие 5 г;
  • ванильный сахар 8 г;
  • молоко 70 мл.;
  • грецкие орехи 100 г.

Для крема:

  • яйца 2 шт.;
  • сахар 50 г;
  • крахмал 40 г;
  • молоко 500 мл.;
  • грецкие орехи для украшения.

Способ приготовления

Очищенные яблоки нарезать кубиками, сбрызнуть лимонным соком, добавить сахар и перемешать. Разогреть сливочное масло на сковороде, выложить яблоки и обжарить до золотистого цвета периодически помешивая. В конце добавить корицу.

рецепт яблочного пирога
Яблоки в корице. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить яйца с сахаром и солью до осветления массы. Добавить масло, перемешать. Всыпать муку и сухие дрожжи, тщательно перемешать. Влить молоко, перемешать до однородности.

простой рецепт яблочного пирога
Тесто с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить орехи и яблоки. Подсушить орехи на сухой сковороде, размельчить и добавить в тесто вместе с обжаренными яблоками. Перемешать. Форму застелить пергаментом, смазать сливочным маслом. Вылить тесто в форму. Выпекать при 180 ºС в течение 35 минут.

простой вкусный пирог с яблоками
Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить крем. В кастрюле смешать яйца с сахаром, добавить крахмал и молоко. Варить на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения. Остудить, накрыв пленкой в контакт.

яблочный пирог с кремом
Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый бисквит в форме увлажнить молоком. Сверху нанести крем, разровнять поверхность, посыпать измельченными орехами. Поставить пирог в холодильник на 2-3 часа.

Раньше мы писали о рецепте "Ангельского пирога" с ягодами, который никогда не надоедает.

Также обратите внимание на рецепт, где много яблок — пирог "Райское яблочко", тесто как крем, почти не ощущается.

Еще мы рассказывали о знаменитом тертом пироге с ягодами от победительницы и судьи "Мастер Шеф".

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