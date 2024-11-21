"Легенда Европы" — классический яблочный пирог, покоривший сердца европейцев

Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Этот яблочный пирог по праву считается кулинарной легендой Европы. Его нежный вкус, сочетание ароматных яблок и хрустящей корочки сделали десерт любимцем многих поколений. Попытайтесь приготовить "Легенду Европы" по нашему рецепту и убедитесь, почему его так любят по всему миру.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яблоки 3 шт.;

сок 1/2 лимона;

сахар 2 ст. л.;

сливочное масло 30 г;

корицы.

Для теста:

яйца 3 шт.;

щепотка соли;

сахар 80 г;

масло 100 мл.;

мука 200 г;

дрожжи сухие 5 г;

ванильный сахар 8 г;

молоко 70 мл.;

грецкие орехи 100 г.

Для крема:

яйца 2 шт.;

сахар 50 г;

крахмал 40 г;

молоко 500 мл.;

грецкие орехи для украшения.

Способ приготовления

Очищенные яблоки нарезать кубиками, сбрызнуть лимонным соком, добавить сахар и перемешать. Разогреть сливочное масло на сковороде, выложить яблоки и обжарить до золотистого цвета периодически помешивая. В конце добавить корицу.

Яблоки в корице. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить яйца с сахаром и солью до осветления массы. Добавить масло, перемешать. Всыпать муку и сухие дрожжи, тщательно перемешать. Влить молоко, перемешать до однородности.

Тесто с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить орехи и яблоки. Подсушить орехи на сухой сковороде, размельчить и добавить в тесто вместе с обжаренными яблоками. Перемешать. Форму застелить пергаментом, смазать сливочным маслом. Вылить тесто в форму. Выпекать при 180 ºС в течение 35 минут.

Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить крем. В кастрюле смешать яйца с сахаром, добавить крахмал и молоко. Варить на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения. Остудить, накрыв пленкой в контакт.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый бисквит в форме увлажнить молоком. Сверху нанести крем, разровнять поверхность, посыпать измельченными орехами. Поставить пирог в холодильник на 2-3 часа.

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