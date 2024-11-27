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Легенда з 90-х — популярний торт дитинства, який любили всі

27 листопада 2024 03:14
Марина Євтягіна - Редактор
Легенда з 90-х — рецепт торта дитинства, який підкорив серця кожного
Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Згадайте дитинство разом із легендарним тортом 90-х, який був на кожному святковому столі. Розкриваємо секрети приготування цього популярного десерту, що став символом цілої епохи.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • яєчний білок 3 шт.;
  • цукор 180 г;
  • лимонний сік 1,5 ч. л.

Для бісквіта: 

  • яйце 4 шт.;
  • цукор 120 г;
  • борошно 160 г. 

Для крема: 

  • масло вершкове 82% 2 упаковки;
  • згущене молоко 2 банки;
  • смажений арахіс 400 г. 

Спосіб приготування

Яєчні білки збити міксером до густої пишної піни. Додати цукор і продовжувати збивати до утворення стійкої світлої маси. Наприкінці додати лимонний сік і акуратно перемішати. Перекласти білкову масу в кондитерський мішок і сформувати безе на деко, застелене пергаментом. Випікати в духовці, розігрітій до 110 ºС, протягом 1-2 годин.

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Безе на деко. Фото: gospodynka.com.ua

Для бісквіту яйця збити міксером до пишної маси. Додати цукор і збивати до світлої текстури. Поступово, у кілька етапів, всипати борошно і обережно перемішати лопаткою до однорідної консистенції. Вилити тісто у форму діаметром 26 см., вистелену пергаментом. Випікати в духовці при температурі 170 ºС 25-30 хвилин.

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Тісто для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування крема м’яке вершкове масло збити міксером до пишності. Додати згущене молоко і продовжувати збивати до отримання гладкої однорідної маси.

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Безе та арахіс. Фото: gospodynka.com.ua

Охолоджений бісквіт розрізати на два коржі. Перший корж змастити кремом, посипати підсмаженим арахісом і викласти шар безе. Повторити шари: крем, арахіс і безе. Накрити другим коржем, змастити весь торт кремом.

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Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Верх і боки торта посипати арахісом. Поставити в холодильник щонайменше на 1 годину для просочення. Нарізати і подавати до чаю. Смачного!

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Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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