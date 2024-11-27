Легенда з 90-х — рецепт торта дитинства, який підкорив серця кожного

Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Згадайте дитинство разом із легендарним тортом 90-х, який був на кожному святковому столі. Розкриваємо секрети приготування цього популярного десерту, що став символом цілої епохи.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яєчний білок 3 шт.;

цукор 180 г;

лимонний сік 1,5 ч. л.

Для бісквіта:

яйце 4 шт.;

цукор 120 г;

борошно 160 г.

Для крема:

масло вершкове 82% 2 упаковки;

згущене молоко 2 банки;

смажений арахіс 400 г.

Спосіб приготування

Яєчні білки збити міксером до густої пишної піни. Додати цукор і продовжувати збивати до утворення стійкої світлої маси. Наприкінці додати лимонний сік і акуратно перемішати. Перекласти білкову масу в кондитерський мішок і сформувати безе на деко, застелене пергаментом. Випікати в духовці, розігрітій до 110 ºС, протягом 1-2 годин.

Безе на деко. Фото: gospodynka.com.ua

Для бісквіту яйця збити міксером до пишної маси. Додати цукор і збивати до світлої текстури. Поступово, у кілька етапів, всипати борошно і обережно перемішати лопаткою до однорідної консистенції. Вилити тісто у форму діаметром 26 см., вистелену пергаментом. Випікати в духовці при температурі 170 ºС 25-30 хвилин.

Тісто для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування крема м’яке вершкове масло збити міксером до пишності. Додати згущене молоко і продовжувати збивати до отримання гладкої однорідної маси.

Безе та арахіс. Фото: gospodynka.com.ua

Охолоджений бісквіт розрізати на два коржі. Перший корж змастити кремом, посипати підсмаженим арахісом і викласти шар безе. Повторити шари: крем, арахіс і безе. Накрити другим коржем, змастити весь торт кремом.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Верх і боки торта посипати арахісом. Поставити в холодильник щонайменше на 1 годину для просочення. Нарізати і подавати до чаю. Смачного!

Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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