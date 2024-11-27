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Легенда из 90-х — популярный торт детства, который любили все

27 ноября 2024 03:14
Марина Евтягина - Редактор
Легенда из 90-х – рецепт торта детства, который покорил сердца каждого
Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Вспомните детство вместе с легендарным тортом 90-х, который находился на каждом праздничном столе. Раскрываем секреты приготовления этого популярного десерта, ставшего символом целой эпохи.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яичный белок 3 шт.;
  • сахар 180 г;
  • лимонный сок 1,5 ч. л.

Для бисквита:

  • яйцо 4 шт.;
  • сахар 120 г;
  • мука 160 г.

Для крема:

  • масло сливочное 82% 2 упаковки;
  • сгущенка 2 банки;
  • жареный арахис 400 г.

Способ приготовления

Яичные белки взбить миксером до густой пышной пены. Добавить сахар и продолжать взбивать до образования стойкой светлой массы. Напоследок добавить лимонный сок и аккуратно перемешать. Переложить белковую массу в кондитерский мешок и сформировать безе на противень, застеленный пергаментом. Выпекать в духовке, разогретой до 110 ºС, в течение 1-2 часов.

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Безе на противень. Фото: gospodynka.com.ua

Для бисквита яйца взбить миксером до пышной массы. Добавить сахар и взбивать в светлую текстуру. Постепенно в несколько этапов всыпать муку и осторожно перемешать лопаткой до однородной консистенции. Вылить тесто в форму диаметром 26 см., выстланную пергаментом. Выпекать в духовке при температуре 170 ºС 25-30 минут.

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Тесто для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления крема мягкое сливочное масло взбить миксером до пышности. Добавить сгущенку и продолжать взбивать до получения гладкой однородной массы.

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Безе и арахис. Фото: gospodynka.com.ua

Охлажденный бисквит разрезать на два коржа. Первый корж смазать кремом, посыпать поджаренным арахисом и выложить слой безе. Повторить слои: крем, арахис и безе. Накрыть вторым лепешком, смазать весь торт кремом.

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Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Верх и бока торта посыпать арахисом. Поставить в холодильник как минимум на 1 час для пропитки. Нарезать и подавать в чай. Приятного аппетита!

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Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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