Легендарні налисники з потрійною начинкою — з вишнями, маком та сиром

Легендарні налисники з потрійною начинкою з вишнями та маком
Легендарні налисники з потрійною начинкою — ідеальний десерт для родинного столу. Поєднання соковитих вишень, ароматного маку та ніжного сиру робить цю страву справжнім шедевром української кухні. Готуйте легко та насолоджуйтеся.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- молоко — 2 склянки;
- борошно — 1 склянка;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 2 ст.л.;
- олія — 2 ст.л.;
- вишні у власному соку;
- макова начинка — 100 г.
Для сирної начинки:
- кисломолочний сир — 150-200 г;
- цукор — 1 ст.л.;
- сметана — 2 ст.л.
Спосіб приготування
Збити яйця з цукром. Влити 1 склянку молока, перемішати до однорідності. Додати борошно, збити віничком до зникнення грудочок.
Влити залишок молока, розмішати. Додати олію, перемішати. Смажити млинці.
Викласти сир у блендер, додати цукор, сметану, ванільний цукор, збити до кремоподібного стану. Розрізати кілька млинців навпіл. Для однієї порції намазати три половинки різними начинками.
Цілий млинець змастити розтопленим вершковим маслом, викласти пірамідкою начинені млинці, щільно закрутити.
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